Stadt stellt sechs mobile Bäume auf der Friedenstraße auf

Gladbeck. Mit der Aktion „Wunschbäume“ soll die Innenstadt von Gladbeck grüner werden. Das ist gut fürs Klima. Auf der Friedenstraße geht’s jetzt los.

Mehr Grün in die Innenstadt: Als Teil der Aktion „Wunschbäume“ der Stadt Gladbeck werden in der kommenden Woche die ersten mobilen Bäume aufgestellt.

Auf der Südseite der Friedenstraße gilt am Donnerstag ein eintägiges Halteverbot

Aus diesem Grund wird am Donnerstag, 15. Juli, auf der Südseite der Friedenstraße zwischen Hausnummer 39 und 57 ab 7 Uhr ein eintägiges Halteverbot eingerichtet. Entsprechende Schilder werden zu Wochenbeginn aufgestellt. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig anderweitig abzustellen.

Mit der Aktion „Wunschbäume“, einer Maßnahme aus dem Klimaanpassungsprojekt „Gladbeck Goes Green“, soll es Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht werden, Pflanzen im Bereich innerstädtischer Hitzeinseln aufstellen zu lassen, die bislang wenig Grünanteil vorweisen können. Zum Auftakt der Aktion stellt die Umweltabteilung auf den Wunsch einiger Anwohner nun sechs mobile Bäume in der Friedensstraße auf.

Weitere Informationen zu Projekt und den Fördermöglichkeiten von „Gladbeck Goes Green“ finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt Gladbeck unter www.gladbeck.de/g3. Für Rückfragen steht auch Jörg Piontek-Möller von der Umweltabteilung der Stadt Gladbeck per E-Mail an joerg.piontek-moeller@stadtgladbeck.de und unter Tel. 02043 / 992308 zur Verfügung.

