Stadt hebt Maskenpflicht in Wittringen und den Parks auf

Auf der Marathonbahn in Wittringen gilt am Wochenende eine Maskenpflicht. Das will die Stadt Gladbeck nun ändern.

Gladbeck. Die Inzidenz in Gladbeck sinkt. Daher soll in Wittringen und im Nord-und Südpark keine Maskenpflicht mehr gelten. So sieht es mit der City aus.

Die Stadt Gladbeck hebt die Maskenpflicht in Wittringen und in den Parks auf. Bisher galt samstags, sonntags und an Feiertagen im Nord- und Südpark sowie auf der Marathonbahn in Wittringen zwischen 10 und 17 Uhr eine Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher.

Die Stadt Gladbeck hat den Kreis gebeten, diese Regelung aufgrund der sinkenden Inzidenzen bei der nächsten Änderung der Allgemeinverfügung des Kreises Recklinghausen ab dem 15. Mai außer Kraft zu setzen. Die Maskenpflicht entfiele bei Zustimmung des Kreises somit bereits ab dem kommenden Wochenende für die genannten Bereiche, so die Stadtverwaltung. Unberührt bliebe hingegen vorerst die Verpflichtung, eine Maske in der Gladbecker Fußgängerzone sowie in den erweiterten Bereichen der Innenstadt zu tragen.

