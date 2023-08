Stadt Gladbeck will Flüchtlingsunterkunft verhindern

Gladbeck. Um die große Flüchtlingsunterkunft im Hotel Van der Valk zu verhindern, will die Stadt alle rechtlichen Mittel ausschöpfen. Was geplant ist.

Die Gladbecker Stadtspitze hat angekündigt, alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen zu wollen, um die vom Land geplante große Flüchtlingsunterkunft im Gladbecker Hotel Van der Valk zu verhindern. Das erklärte jetzt Bürgermeisterin Bettina Weist als Reaktion auf das Vorgehen des Landes, das weiter mit dem holländischen Hotelkonzern über die Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Gladbeck verhandeln will.

Flüchtlingsunterkunft im Van der Valk: Stadt Gladbeck will das Vorgehen des Landes nicht hinnehmen

Das Schreiben im Auftrag von Staatssekretär Bahr, heißt es aus dem Rathaus, habe keinen Zweifel daran gelassen: Das Land halte an seinen Plänen fest. Hinnehmen werde die Stadt Gladbeck diese Nachricht jedoch nicht. Bürgermeisterin Bettina Weist kündigt nun an: „Die Stadt Gladbeck wird auf Grundlage des klaren Ratsbeschlusses alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen, um gegen die Einrichtung einer ZUE an dem geplanten Standort vorzugehen.“

Lesen Sie auch

In einem ersten Schritt schlägt die Bürgermeisterin für die nächsten Sitzungen des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss (HFDA) am 4. September sowie des Rates am 7. September der Lokalpolitik vor, einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan samt Veränderungssperre zu treffen, der das Areal rund um das Hotel Van der Valk als Sondergebiet „Hotel“ festsetzt. Eine entsprechende Vorlage wird aktuell durch die Verwaltung erarbeitet.

Somit wäre für die Immobilie in Zukunft nur noch eine Hotelnutzung möglich, es sei denn, das Land greift auf krisenbedingte Ausnahmeregelungen im Baugesetzbuch zurück. „Greift das Land in das Planungsrecht der Kommune ein, so werden wir im Zweifel auch alle Rechtsmittel dagegen nutzen“, so Weist. Das Votum des Rates gegen die Pläne des Landes müsse weiter verfolgt werden.

Verwaltung will Prozess deutlich erschweren

„Dieser Schritt wird die ZUE nicht zwangsläufig komplett verhindern, er dokumentiert aber den planerischen Willen des Stadtrats für den Hotelstandort und gibt uns die Möglichkeit, nach jetziger Rechtslage Einfluss auf die Nutzungsdauer zu nehmen und den Prozess insgesamt deutlich zu erschweren“, erläutert Stadtbaurat Volker Kreuzer.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Stadt und Bürgermeisterin, heißt es aus dem Rathaus, sehen sich weiter in der Verantwortung, die beste Lösung für Gladbeck bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen zu entwickeln. „Die Verweigerung des Landes, weitere Gespräche auf Augenhöhe mit der Stadt zu führen und diese an den weiteren Planungen zu beteiligen, machen diese Schritte notwendig“, erklärte die Bürgermeisterin.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck