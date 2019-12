Stadt Gladbeck verschärft Buß- und Verwarngelder deutlich

Gladbeck. Das Wegwerfen von Dosen, Kippen und Kaugummi „kostet“ in Gladbeck künftig 100 Euro. „Trinker“-Treffs an öffentlichen Gebäuden werden untersagt.

Die Stadt verschärft deutlich den Katalog von Verwarn- und Bußgeldern. Gleichzeitig werden neue Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in die überarbeitete Verordnung aufgenommen. Das hat am Montagabend der Haupt- und Finanzausschuss mit großer Mehrheit beschlossen. Damit will man den „öffentlichen Raum“ sauberer und sicherer gestalten, aber auch die Trinkerszene in den Griff bekommen. Bürgermeister Roland: „Die Botschaft lautet: Wir machen ernst und gehen gegen Verhalten vor, das viele als Belästigung empfinden.“

Die Buß- und Verwarngelder werden verdoppelt: Das Wegwerfen von Dosen und Glas „kostet“ künftig 100 statt 50 Euro, auch das Wegwerfen von Zigarettenkippen und Kaugummis werden mit 100 Euro geahndet. Ebenso wird das Nichtbeseitigen von Hundekot statt mit 55 künftig mit 100 Euro belegt. Außerdem sind 100 Euro fällig, wer seine Notdurft im Freien verrichtet – was neu in den Katalog kommt.

Alkoholtrinken an öffentlichen Gebäuden künftig nicht mehr erlaubt

Ordnungsdezernentin Linda Wagner stellt die neue Verordnung zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hauptausschuss vor. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Neu ist auch, dass „aggressives Betteln“ künftig geahndet wird. Wer es tut, kann mit einem Betrag zwischen 50 und 100 Euro belangt werden. Ebenso werden in die Verordnung aufgenommen das „Lagern“ von Personen und Gruppen, wenn sie die Allgemeinheit stören, sowie das Alkoholtrinken und der Genuss anderer „berauschender Mittel“ im Bereich von Kindergärten, Schulen, Seniorenheimen und anderen öffentlichen Einrichtungen in einem Radius von 20 Metern. Verwarngeld: zwischen 50 und 100 Euro.

Gleichzeitig sollen diese Personengruppen sich nicht unter Fahrradabstellanlagen und überdachten Haltestellen aufhalten dürfen. So will man auch der Trinkerszene, die sich mittlerweile in drei Gruppen rund ums Rathaus aufgesplittet hat, begegnen. Auch hier können nach dem neuen Verwarngeldkatalog Verstöße mit 50 bis 100 Euro belegt werden. Rechts- und Ordnungsdezernentin Linda Wagner sprach von der Schaffung von Schutzräumen und der Ausweitung von Regeln. „Es geht bei den Verschärfungen um das Funktionieren des Miteinanders in der Stadt und den Respekt und Anstand untereinander.“ Die Verwaltung müsse reagieren, um Lärm, Verschmutzungen und Belästigungen in der Öffentlichkeit zu verhindern.

Der Vorschlag stieß bei den großen Fraktionen auf Zustimmung

Gladbeck Bürgermeister: Ein Mix an Maßnahmen Bürgermeister Ulrich Roland sprach von einem „Maßnahmen-Mix“, mit denen man klarere Regeln schaffe, um auch der Trinkerszene zu begegnen. Es gehe um die Beseitigung von Störungen. Das Zusammenleben in der Stadt solle neu justiert werden. Kritikern empfahl Roland einen Blick nach Singapur, wo die Strafen deutlich höher seien. „Soweit wollen wir hier aber nicht gehen.“

Der Vorschlag stieß bei den großen Fraktionen auf Zustimmung. SPD-Fraktionschef Michael Hübner sagte: „Das Signal, das wir aussenden, ist einfach: Wer sich nicht an Regeln hält, für den wird es teuer in Gladbeck.“ Die Anpassung der Satzung entspreche den Wünschen seiner Fraktion. „Die neuen Regeln werden durchgesetzt, weil das allen Gladbeckern nutzt.“ CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Rademacher sagte in Richtung Verwaltung: „Sie sprechen der CDU aus der Seele.“ Mit dem neuen Regelwerk würde ein Zeichen gesetzt, „nicht nur an Trinker, auch an andere Leute, die sich unmöglich benehmen“.

Linke-Fraktionschef Olaf Jung sieht die Änderung der Verordnung dagegen kritisch: Die Höhe des Bußgeldes sei nicht das Problem, sondern dass „zu wenige erwischt werden“, die gegen die Regeln verstoßen. Es sei nicht „ausgegoren“, wie man die Regeln durchsetzen wolle, so Jung, der das Paket ablehnte. Auch Grünen-Chefin Simone Steffens konnte die Verschärfungen nicht nachvollziehen. „Man kann auch jetzt schon ordnungsrechtlich eingreifen.“ Sie merkte an, dass Strafen „bezahlbar und verhältnismäßig“ sein sollten. Dennoch stimmte sie zu, „da meine Fraktion das will.“

Die Frage der Durchsetzung der neuen Regeln beschäftigte auch andere Fraktionen. Das sei keine leichte Aufgabe für den KOD, hieß es. Wichtig sei aber, dass die Verwaltung Reaktion zeige und handele, so auch Dezernentin Wagner, die „konzertierte Aktionen“ ankündigte.