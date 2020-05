Stadt Gladbeck ruft zum ersten Gartenwettbewerb auf

Gladbeck. Die Stadt möchte in einem Wettbewerb Gartenprojekte auszeichnen. Teilnehmen darf jeder, der in Gladbeck einen Garten besitzt oder pflegt.

Besonders in der Corona-Krise gewinnt der heimische Garten immer mehr an Bedeutung. Deshalb, und um den Umweltschutz nicht aus den Augen zu verlieren, ruft die Umweltabteilung der Stadt Gladbeck zur Teilnahme am ersten Gartenwettbewerb Gladbecks auf – für ein besseres Mikroklima und für die Insektenvielfalt.

Teilnehmen darf jeder, der in Gladbeck einen Garten besitzt oder pflegt. In Zeiten des Klimawandels werde das Mikroklima in Städten immer wichtiger. Die Stadt möchte daher besonders naturnahe Gartenprojekte auszeichnen, heißt es in einer Mitteilung.

Begrünte Gartenlauben, Kräuterspiralen oder vielfältige Blühstreifen gehören zu einem naturnahen Garten

Die Stadtverwaltung möchte besonders diejenigen zur Teilnahme aufrufen, dessen Garten sich durch eine ökologisch wertvolle und einheimische Pflanzenverwendung oder durch eine ansprechende Gestaltung mit einem vielfältigen Blühstreifen auszeichnet. Oder auch diejenigen, die dies schon immer mal ausprobieren wollten. Dazu können etwa auch begrünte Gartenlauben oder eine Kräuterspirale zur Schaffung von unterschiedlichen Lebensräumen gehören.

Auch, wer etwa schon länger seinen Schotterrasen entsiegeln und eine Wasserstelle zur Verbesserung des Kleinklimas anlegen wollte, kann sich bewerben. Mitmachen sollen diejenigen Gartenbesitzer, die eigene Projektideen umsetzen möchten, oder ihren bereits vorhandenen naturnahen Garten präsentieren möchten.

Zur Bewerbung werden Fotos und ein Kurzbericht benötigt

Für die Teilnahme werden folgende Unterlagen benötigt: Name und Adresse der Teilnehmer/Innen, der unterschriebene Teilnahmebogen (unter www.gladbeck.de/klima erhältlich und es werden nach dem Zufallsprinzip Flyer verteilt), mindestens vier aussagekräftige Fotos des Gartens, darunter mindestens eine Gesamtansicht und ein Kurzbericht zum Beispiel zur Entstehungszeit, Besonderheiten, Pflanzenarten oder auch Mithelfer.

Einsendeschluss der Bewerbung ist der 31. Juli. Die Unterlagen können per Post oder E-Mail eingereicht werden an: Carolin Reich, Willy-Brandt-Platz 2, Altes Rathaus Zimmer 6, 45964 Gladbeck oder carolin.reich@stadt-gladbeck.de ( ). Die Teilnehmer können Preise im Gesamtwert von mehr als 300 Euro gewinnen.