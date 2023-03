Stadt Gladbeck: Osterfeuer bis zum 3. April anmelden

In Gladbeck sollen wieder Osterfeuer lodern. Die Brauchtumsfeuer müssen bei der Stadt angemeldet werden.

Gladbeck. Wer ein Osterfeuer organisieren möchte, der muss einige Vorschriften beachten. Und es muss rechtzeitig bei der Stadt Gladbeck angemeldet werden.

Osterfeuer dürfen in diesem Jahr auch in Gladbeck wieder lodern. Wer eine solche Veranstaltung plant, muss allerdings einige Dinge beachten. Das Feuer muss der Brauchtumspflege dienen. Es muss von in der Stadt aktiven Glaubensgemeinschaften, Organisationen oder Vereinen ausgerichtet werden und für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Verbrannt werden dürfen zudem nur geeignete, trockene pflanzliche Rückstände wie unbehandeltes Holz, Baum- und Strauchschnitt. Andere Brennmaterialien sind unzulässig. Das Abbrennen muss am Ostersamstag, -sonntag oder -montag erfolgen. Das Brennmaterial darf erst unmittelbar vor dem Abbrennen an der endgültigen Position aufgeschichtet werden, damit keine Tiere zu Schaden kommen.

Darüber hinaus muss ein Osterfeuer auch angemeldet werden. Das dafür notwendige Formular kann im Internet unter www.gladbeck.de unter dem Suchbegriff „Brauchtumsfeuer“ heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Die Anmeldungen müssen dem Ordnungsamt bis zum 3. April vorliegen. Danach eingehende Anmeldungen können nicht mehr in die Liste der ordnungsgemäß angemeldeten Osterfeuer aufgenommen und an Polizei und Feuerwehr weitergeleitet werden

