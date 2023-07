Stadt Gladbeck: Open-Air-Kino am Freitag findet statt

Das Open-Air-Kino auf dem Jovyplatz in Gladbeck – hier ein Foto aus 2019 – findet am Freitag wie geplant statt.

Gladbeck. Die Wetterprognosen seien „nicht optimal“ sagt die Stadt Gladbeck. Sie hält trotzdem am Termin fürs Open-Air-Kino am Jovyplatz fest.

Das geplante Open-Air-Kino am Freitagabend wird stattfinden – unabhängig von den Wetterprognosen, die „nicht ganz optimal“ seien, so die Stadt in einer Mitteilung am Mittwochnachmittag. Zum geplanten Open-Air-Event am Jovyplatz könnte es auch regnen, trotzdem hält die Stadt Gladbeck an der Vorführung des Films „Top Gun: Maverick“ fest.

„Besucherinnen und Besucher müssen sich an diesem Abend etwas wärmer und regenfester einpacken, als es sonst üblich wäre. Sollte es sehr stark regnen oder sich ein Gewitter ankündigen, so werden wir kurzfristig über eine Absage entscheiden und dies über städtischen Infokanäle kommunizieren“, teilt Christiane Schmidt, Leiterin des Amtes für Kommunikation und Stadtmarketing, mit.

Top Gun – Action-Blockbuster startet bei Einbruch der Dunkelheit

Bevor der Action-Blockbuster aus dem Jahr 2022 bei Einbruch der Dunkelheit startet, können Besucher den Jovyplatz bereits als Ort der Begegnung nutzen: Eigene Getränke, Snacks, wetterfeste Picknickdecken und Sitzgelegenheiten können für ein geselliges Beisammensein mitgebracht werden. Die Stadt hat für diejenigen, die frühzeitig eintreffen, rund 30 Liegestühle aufgestellt.

Darüber hinaus stellt das Team des Kreativamtes ein kulinarisches Angebot. Die Appeltatenmajestäten werden zudem für die Teilnahme an der nächsten „Apfelolympiade“ werben, die Interkulturelle Frauengruppe präsentiert sich von 16 bis 18 Uhr am Hochbeetgarten. Der Eintritt ist frei.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck