Stadt Gladbeck gedenkt am Sonntag der Corona-Toten

Auch Gladbecks Bürgermeisterin Bettina Weist wird am Sonntag zum Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Pandemie eine Kerze anzünden.

Gladbeck. 106 Menschen sind in Gladbeck bisher an oder mit dem Coronavirus gestorben. So soll am Sonntag an sie erinnert und gemeinsam getrauert werden.

Die Stadt Gladbeck schließt sich der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgerichteten zentralen Gedenkveranstaltung für die Verstorbenen der Corona-Pandemie am Sonntag, 18. April, an und möchte an alle Verstorbenen in dieser Zeit erinnern und gemeinsam trauern. In Gladbeck sind bislang 106 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

„Zeigen wir Solidarität, Verbundenheit und Anteilnahme, halten wir inne, räumen wir uns Zeit zum Trauern ein. Stellen wir im Gedenken am kommenden Sonntag ein Licht ins Fenster. Zu viele geliebte Menschen sind von uns gegangen. Viele Angehörige trauern, konnten sich vielmals nicht mehr persönlich verabschieden. Viele kämpfen noch gegen das Coronavirus an. In vielen keimt die Angst, sich anzustecken. Doch ich bin mir sicher: Gemeinsam kommen wir durch diese schwierige Zeit“, sagt Bürgermeisterin Bettina Weist.

Die Fahnen vor dem Rathaus werden auf Halbmast gehisst. Alle Bürgerinnen und Bürger sind ebenfalls aufgerufen, eine Kerze zum Gedenken an die Opfer anzuzünden. An diesem zentralen Gedenktag wird sich auch die Friedhofsgärtnerei Nagel beteiligen und auf den Friedhöfen Gedenkkerzen aufstellen.