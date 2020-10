Stadt Gladbeck: Gastronomen können draußen Zelte aufbauen

Gladbeck. Viele Menschen wollen in Zeiten von Corona beim Restaurantbesuch nicht drinnen sitzen. Gastronomen in Gladbeck dürfen gegensteuern.

Die Stadt Gladbeck möchte Gastronomen in der Corona-Pandemie unterstützen und ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Aufstellen von Zelten in den Außenbereichen ermöglichen. „Wir haben vermehrt Anfragen von Gastronomen bekommen, ob sie draußen Zelte aufstellen dürfen“, so Wirtschaftsförderer Peter Breßer-Barnebeck. Hintergrund sei die Sorge von einigen Menschen, in der nun beginnenden kalten Jahreszeit sich beim Restaurantbesuch drinnen aufzuhalten.

Lokalbetreiber, die die Möglichkeit nutzen möchten, können sich an die Stadtverwaltung wenden, um abzusprechen, wo welche Art von Zelten aufgestellt werden dürfen. „Wir müssen etwa gucken, dass es keine Probleme mit Feuerwehrzufahrten gibt“, so Breßer-Barnebeck.

Die Stadtverwaltung trage diese Lösungen mit, wenn sie so der Gastronomie vor Ort helfen könne. Dieses Angebot bestehe allerdings ausschließlich zu Corona-Zeiten, macht der Wirtschaftsförderer klar. (tab)