Stadt appelliert an Schüler: Corona-Regeln beachten!

Stadt und Polizei appellieren an Schüler in Gladbeck, sich auch außerhalb des Schulgeländes an die geltenden Regeln der Corona-Schutzverordnung zu halten.

Gladbeck. Ohne Mindestabstand, ohne Maske - das geht nicht! Die Stadt Gladbeck fordert Schüler auf, Regeln auch außerhalb des Schulgeländes zu beachten.

Die Corona-Krisenstab der Stadtverwaltung appelliert an alle Schülerinnen und Schüler, sich auch außerhalb des Schulgeländes an die geltenden Corona-Regeln zu halten.

An einigen weiterführenden Schulen sind große Gruppen von Jugendlichen ohne Maske aufgefallen

In letzter Zeit habe es immer wieder Hinweise gegeben, dass an verschiedenen weiterführenden Schulen in Gladbeck gerade in den Pausen und nach Schulschluss große Gruppen von Jugendlichenaußerhalb des Schulhofs zusammen stehen würden.

Und zwar eng zusammen und auch ohne Masken . Die Stadt Gladbeck und die Polizei haben deshalb jetzt die Schulleitungen darauf hingewiesen, Schülerinnen und Schüler erneut hinsichtlich der aktuell gültigen Corona-Regelungen zu sensibilisieren und an ein coronakonformes Verhalten auch außerhalb des Schulgeländes zu appellieren.

Im öffentlichen Raum ist laut der derzeit gültigen Corona-Schutzverordnung der Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Zudem dürfen nur Personen aus zwei Haushalten zusammen kommen.