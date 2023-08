Krankenhaus St. Barbara-Hospital: Mitarbeiter protestieren in Düsseldorf

Gladbeck. Am 20. September protestieren auch Mitarbeiter des Gladbecker St. Barbara-Hospitals in Düsseldorf. Das ist das Anliegen der Belegschaft.

Die Belegschaft des St. Barbara-Hospitals Gladbeck protestiert am 20. September in Düsseldorf gegen die „unzureichende Finanzierungspraxis“ von Krankenhäusern. Das Hospital, Teil des Leistungsverbunds St. Augustinus Gelsenkirchen, folgt damit dem Aufruf der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW). 150 Mitarbeiter des Leistungsverbunds werden im September dabei sein. Auf die gewohnte Versorgung im St. Barbara-Hospital wird die Protestaktion keine Auswirkungen haben, so Sprecher Wolfgang Heinberg.

Lesen Sie auch:

Den Krankenhäusern gehe es darum, „ein lautes Signal in Richtung Berlin“ zu senden. „Wenn die Bundesregierung nicht endlich handelt und die Versorgungsstruktur Krankenhaus nicht sofort ausreichend finanziert, dann ist bald Ebbe in den Krankenhauskassen und dann kommt ein wichtiges Standbein der öffentlichen Daseinsvorsorge, die Struktur Krankenhaus, an ihre Grenzen“, sagt Susanne Minten, Geschäftsführerin des Leistungsverbunds.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck