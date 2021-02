Sprach-Kitas: Sieben Einrichtungen in Gladbeck machen mit

Gladbeck. Sieben Kitas in Gladbeck gehören zu den geförderten Einrichtungen. „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ soll frühzeitig Hürden abbauen.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Gerdes befürwortet, dass das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ in diesem und im kommenden Jahr fortgeführt wird: „Besonders freut es mich, dass das Programm auch in Gladbeck so gut angenommen wird.“ Sieben Gladbecker Kitas zählen derzeit zu den geförderten Einrichtungen.

Deutschlandweit wurden im Jahr 2020 laut Bundesfamilienministerin Franziska Giffey 6360 Fachkräfte in Sprach-Kitas und 503 begleitende Fachberatungen gefördert. Davon profitierten fast 500.000 Kinder und ihre Familien. Ziel des Bundesprogramms ist es, sprachliche Bildung zu einem festen Bestandteil der Kindertagesbetreuung zu machen. Das Angebot richtet sich vor allem an Einrichtungen, die von vielen Kindern mit einem hohen sprachlichen Förderbedarf besucht werden.

Mit Beginn der neuen Förderperiode rückt zudem der Einsatz digitaler Medien in der sprachlichen Bildung in den Fokus. „Wir wollen allen Kindern einen guten Start in das Bildungssystem ermöglichen und die größten Hürden gleich zu Beginn beseitigen“, betont Michael Gerdes, „gute Sprachkenntnisse sind entscheidend für den gesamten Bildungsweg – in der Kita wird dafür der Grundstein gelegt.“

Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, möchte sich der Bundestagsabgeordnete auch in diesem Jahr wieder einen persönlichen Eindruck verschaffen und eine Sprach-Kita in seinem Wahlkreis besuchen.

Ausführliche Informationen unter: http://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/

