Spielmann Michel (rechts) spielt am Sonntag am Kotten Nie. Das Bild zeigt ihn beim Stadtpicknick 2015 mit Clown Liar.

Musik Spielmann Michel kommt am Sonntag zum Kotten Nie in Gladbeck

Gladbeck. Spielmann Michel kommt Sonntag zum Kotten Nie und bietet ein Programm von Jazz über Rock bis mittelalterliche Musik. Karten nur im Vorverkauf.

Spielmann Michel macht am kommenden Sonntag, 5. Juli, um 16 Uhr einen Stop beim Kotten Nie. Jazz, Rock, Balladen und mittelalterliche Musik gehören zu seinem Programm. Dabei begleitet er sich selbst auf verschiedenen Saiteninstrumenten, vornehmlich auf der Gitarre.

Seine enormen Möglichkeiten auf diesem Instrument überraschen nicht, wenn man weiß, dass Michel im Normalleben sein Geld als Gitarrenlehrer verdient, so der Förderverein des Kotten Nie.

Karten gibt es nur im Vorverkauf am Kotten Nie, Bülser Straße 157, oder in der Weinhandlung Volmer, Marktstraße 6. Corona hat viel durcheinander gebracht, so auch die Bürozeiten am Kotten. Ab dem ersten Juli ist das Kottenbüro nur noch von Dienstag bis Donnerstag in der Zeit von 10 bis 15.30 Uhr geöffnet.