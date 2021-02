Die Polizei nahm am Freitagnachmittag in Zweckel eine Person fest, die eine Schusswaffe haben sollte.

Blaulicht Spezialkräfte der Polizei nehmen Person in Zweckel fest

Gladbeck. Großer Einsatz der Polizei auf dem Scheideweg in Gladbeck-Zweckel. Festgenommene Person soll eine Schusswaffe besitzen.

Auf dem Scheideweg in Gladbeck-Zweckel ist es am Freitagnachmittag zu einem größeren Einsatz der Polizei gekommen. In einer Wohnung wurde von Spezialeinsatzkräften eine Person festgenommen, von der die Polizei vermutete, dass sie eine Schusswaffe besitzt.

Die Person sei im Zuge eines seit geraumer Zeit laufenden Ermittlungsverfahrens aufgefallen, so Andreas Wilming-Weber, Sprecher des Polizeipräsidiums Recklinghausen. Am Freitag sei den Ermittlern der mögliche Waffenbesitz bekannt geworden. Um mögliche Gefährdungen zu verhindern, griff die Polizei am Nachmittag zu.

Nähere Einzelheiten zur Person, zu Tatvorwürfen oder zum Einsatz in Zweckel, an dem mehrere Polizeiwagen beteiligt waren, wollte Wilming-Weber aus polizeitaktischen Gründen nicht nennen.

