Acht Betten stehen in der Stroke Unit des St.-Barbara-Hospitals in Gladbeck ab sofort für Schlaganfallpatienten zur Verfügung.

Gesundheit Spezialeinheit für Schlaganfälle in Gladbeck vergrößert sich

Gladbeck. Ab sofort stehen im St.-Barbara-Hospital mehr Betten für Schlaganfallpatienten zur Verfügung. So hilft das Gladbecker Team in Notfällen.

Gute Nachrichten für Schlaganfallpatienten in Gladbeck und Umgebung: Die Stroke Unit im St.-Barbara-Hospital – eine Spezialeinheit für Menschen, die einen Schlaganfall erleiden – wurde rezertifiziert und vergrößert, sodass es zukünftig mehr Betten gibt, um Patienten zu versorgen. So wird es ab sofort acht statt sechs Betten in Gladbeck geben, mit denen Betroffene „schnell, umfassend und interdisziplinär behandelt werden können“, heißt es von der Unternehmenskommunikation des Hospitals.

Schlaganfall-Komplexbehandlung in Gladbeck soll im Notfall helfen

Die Stroke Unit gibt es am St.-Barbara-Hospital bereits seit 1997. „Das bedeutet, dass jeder Schlaganfallpatient von Anfang an ärztlich mit Facharzt-Standard sowie vom spezialisierten Pflegeteam und Sozialdienst und auch ergo- und physiotherapeutisch, logopädisch und neuropsychologisch behandelt wird“, erklärt Prof. Dr. Michael Linnebank, Chefarzt der Klinik für Neurologie, Rehabilitation und neurologische Komplexbehandlung. „Bei einem Schlaganfall kommt es auf jede Sekunde an.“

Er weiß, was bei einem Schlaganfall zu tun ist: Prof. Dr. Michael Linnebank, Chefarzt der Klinik für Neurologie, Rehabilitation und neurologische Komplexbehandlung am St.-Barbara-Hospital in Gladbeck. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Diese „Schlaganfall-Komplexbehandlung“, verbunden mit der Möglichkeit der intravenösen Lysetherapie sowie der mechanischen Thrombektomie (Entfernung von Gerinnseln aus hirnversorgenden Blutgefäßen) im Haus, stehe für eine hochmoderne Schlaganfallbehandlung. Mit der Rezertifizierung konnte das Gladbecker Team nun gegenüber dem Medizinischen Dienst und der Deutschen Schlaganfallgesellschaft erneut nachweisen, dass Schlaganfallpatienten aus Gladbeck und Umgebung in dem Krankenhaus gut versorgt werden. Und auch nach der Akutversorgung in der Stroke Unit biete das Krankenhaus Schlaganfallpatienten mit der neu geschaffenen neurologischen Frührehabilitation in dem Krankenhaus ein ausgezeichnetes Angebot zur Weiterbehandlung.

Doktor am St.-Barbara-Hospital sieht sich für Schlaganfallbehandlung gut gerüstet

„Pro Jahr treten in Deutschland 200.000 erstmalige und 70.000 wiederholte Schlaganfälle auf. Rund 2,5 Prozent der erwachsenen Menschen in Deutschland hatten bereits einen Schlaganfall – das ist jeder 40.“, verdeutlicht Linnebank auf Grundlage von Zahlen des Robert-Koch-Instituts die Relevanz einer guten Schlaganfallversorgung. „Wir sind gut für die sofortige Behandlung auf hohem Niveau aufgestellt und haben eine gute Weiterbehandlung – jetzt sind wir noch gewachsen: Das sind gute Veränderungen für Gladbeck und Umgebung!“

