Spenden statt Feier: Neuer Hagebaumarkt in Gladbeck eröffnet

Gladbeck. Seit wenigen Tagen hat der neue Stewes-Hagebaumarkt in Gladbeck geöffnet. Warum es keine große Eröffnungsfeier an der Adenauer-Allee gegeben hat.

Der neue Stewes-Hagebaumarkt in Gladbeck hat nach langer Bauphase jetzt geöffnet. Der neue Markt ist mit einer Verkaufsfläche von 16.000 Quadratmetern fast doppelt so groß wie der alte Standort.

Teil des Neubaus ist auch das Gartencenter „Floraland“ mit einer Fläche von circa 6300 Quadratmetern. „Wir freuen uns, unsere Kunden nun an unserem neuen Standort begrüßen zu dürfen. Ab sofort können wir ihnen hier unser großes und vielfältiges Sortiment und unsere zahlreichen Services bieten“, so Marktleiter Christian Bersuch.

Lesen Sie auch

Trotzdem gebe es nach wie vor einiges zu tun auf dem neuen Gelände. Denn auf dem Areal des früheren Hagebaumarkts wird nun der Neubau des Baustoffhandels errichtet. Dieser soll nach nach Fertigstellung den Kombistandort komplettieren. Die Parkplätze am neuen Markt seien daher teilweise noch provisorisch angelegt. Zudem werde noch eine Photovoltaikanlage installiert, mit der dann zwischen 30 und 50 Prozent des Strombedarfs direkt vor Ort produziert werden können. Die im Zuge der Baumaßnahmen gefällten Bäume an der Konrad-Adenauer-Allee wurden ersetzt: Die Allee sei „wieder hergestellt und vervollständigt“.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien schon jetzt sind am neuen Standort beschäftigt, 20 neue Stellen wurden geschaffen. Zwei müssen nach Auskunft des Marktleiters noch besetzt werden. Mit dem Neubau des Baustoffhandels sollen weitere Arbeitsplätze hinzu kommen. Auf eine große Eröffnungsfeier habe die Firma Stewes coronabedingt und nicht zuletzt auch wegen des Krieges in der Ukraine verzichtet. Stattdessen gab es Spenden an die benachbarte Kita am Krusenkamp, die Regenbogenschule und die Ukraine-Hilfe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck