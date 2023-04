Der östliche Bahnsteig am Haltepunkt in Gladbeck- Zweckel sieht schon richtig schick aus. Allerdings, so die SPD im Stadtteil, sei völlig unklar, wann die DB auch den westlichen Bahnsteig in Angriff nehmen will.

Deutsche Bahn SPD wütend: Bahn stoppt Arbeiten an Bahnsteig in Zweckel

Gladbeck. Ärger über die DB in Gladbeck: Laut SPD ist aktuell völlig unklar, wann die Bahn den zweiten Bahnsteig am Haltepunkt in Zweckel umbauen wird.

Die Mitglieder der SPD Zweckel sind wütend, wütend auf die Deutsche Bahn. Der Grund sind die Arbeiten am Bahnhaltepunkt in Zweckel. SPD-Ratsmitglied Norbert Dyhringer erklärt: „Wie wir in Erfahrung bringen mussten, will die Deutsche Bahn tatsächlich nur erst einmal den östlichen Bahnsteig fertigstellen.“ Wann der Bau des neuen Bahnsteigs auf der westlichen Seite weitergehen soll, sei zum heutigen Zeitpunkt leider völlig unklar.

Auch im Rathaus, so Dyhringer weiter, sei man völlig ratlos, was das Verhalten der Bahn angehe. Seit nunmehr zwei Monaten versuche die Bauverwaltung sowohl per Mail als auch telefonisch von der DB einen Bauzeitenplan für die Arbeiten in Zweckel zu erhalten. Eine Reaktion darauf habe es bislang noch nicht gegeben.

Lesen Sie auch

„Es ist für die Zweckeler SPD eine Unglaublichkeit, wie man mit Städten und vor allem auch mit den Bürgerinnen und Bürgern um geht, die an solchen Baustellen wohnen“, so der Zweckeler SPD-Ratsherr weiter.

Da würden aktuell in Hochglanz von der Deutschen Bahn Bilder durch die Welt geschickt, auf denen der englische König im ICE durch Deutschland fährt. Wenn es aber um eine konstruktive Zusammenarbeit und den einfachen Kunden geht, breche bei der Bahn der „Bahnverkehr“ komplett zusammen.

Die Sozialdemokraten im Stadtteil wollen nun ebenfalls versuchen, Kontakt zur DB „über unsere politischen Wege aufzunehmen“. Man wolle verbindliche Aussagen über den Fortgang der Arbeiten am Haltepunkt erhalten.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Was Dyhringer besonders ärgert: Die Stadt Gladbeck habe auf Wunsch der DB extra eine breitere Brücke an der Beethovenstraße gebaut, damit auch längere Züge in Zweckel halten können. Die Brücke stehe nun bereits seit September 2020. Nun sei die Bahn – zweieinhalb Jahre später – am Zug, „schnellstens den Umbau komplett zu erledigen“. Die Baustelle aber einfach zu räumen und der Stadt keinerlei Rückmeldungen und Antworten zu geben, sei ohne Beispiel.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck