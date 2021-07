SPD sorgt sich um den Albert-Schweitzer-Kindergarten

Gladbeck. Die SPD im Gladbecker Stadtteil fordert von der evangelischen Kirche Aufklärung. Gibt es eine Zukunft für die Albert-Schweitzer-Kita?

Die Unruhe um die Schließung des Albert-Schweitzer-Kindergarten in Schultendorf stimmt den SPD-Ortsverein in dem Gladbecker Stadtteil besorgt. Die Sozialdemokraten fordern die evangelische Kirche als Trägerin der Einrichtung zu einer zügigen Klärung des Sachverhalts auf.

„Schultendorf ist ein reines Wohnquartier“, so Mario Sommerfeld, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, „es findet hier in vielen Bereichen ein Generationswechsel statt, der eine vernünftige Infrastruktur für Familien braucht.“ Die Stadt Gladbeck habe das Problem der fehlenden Kita-Plätze erkannt und einen Plan entwickelt, um dieses Problem zu beseitigen.

SPD Schultendorf verlangt Aufklärung, um Spekulationen entgegenzuwirken

Umso verwunderter sei die SPD Schultendorf, „dass ein Schließungsdatum für den Albert-Schweitzer-Kindergarten im Raum steht, das es laut Aussage der evangelischen Kirche noch gar nicht gibt“. Da sei die Unruhe in der Elternschaft mehr als verständlich. Sommerfeld: „Wichtig ist, dass die evangelische Kirche eine zügige Klärung der Angelegenheit herbeiführt, damit der Raum für weitere Spekulationen und Unwahrheiten gar nicht vorhanden ist.“ Deshalb strebe die SPD einen Besichtigungstermin vor Ort an, um sich noch einmal ein genaueres Bild machen zu können und mit Vertretern der evangelischen Kirche ins Gespräch zu kommen.

Mario Sommerfeld, Vorsitzender der SPD in Schultendorf, verlangt Fakten. Foto: SPD Gladbeck

„Die Kontaktaufnahme mit den Initiatoren der Online-Petition hat bereits stattgefunden. Es muss eine transparente Lösung für alle Beteiligten geben. Denn eins ist für uns als SPD Schultendorf wichtig: Auch wenn die evangelische Kirche in der Stadtmitte eine große neue Kita baut, muss der Grundsatz ,Kurze Beine – Kurze Wege’ auch weiterhin in Schultendorf gelten“, so Sommerfeld. Sollte die evangelische Kirche entscheiden, die Kita aufzugeben, müsse die Verwaltung Alternativlösungen für eine Kinderbetreuung in Schultendorf prüfen und gegebenenfalls mit einem anderen Träger einen anderen Standort suchen. Sommerfeld: „Die SPD in Schultendorf bietet dazu ihre Mithilfe an.“

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck