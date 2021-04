Eine von drei Modul-Kitas wird gerade an der Uhlandstraße in Gladbeck gebaut.

Kinderbetreuung SPD in Gladbeck hat Fragen zur Schaffung von Kita-Plätzen

Gladbeck. In Gladbeck gibt es nicht genügend Kindergartenplätze. Die SPD-Fraktion fragt deshalb die Stadtverwaltung nach weiteren Kita-Ausbauplänen.

Die SPD-Fraktion möchte in der kommenden Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 27. April über die Schaffung von Kita-Plätzen in den vergangenen zwölf Jahren reden. Ein entsprechender Antrag, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, ist gestellt.

Der Fehlbedarf bei den Kita-Plätzen ist groß in Gladbeck

„In der letzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 9. März 2021 wurde die Kindergartenbedarfsplanung für 2021/22 vorgestellt und beschlossen“, so Benedikt Kapteina, jugendpolitischer Sprecher der Fraktion. Sie schließe mit einem Fehlbedarf von 184 Plätzen im Bereich der Drei- bis Sechsjährigen und 262 im Bereich der unter dreijährigen Kinder ab.

Und weiter: „Wir wissen, dass gerade in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt fünf neue Kitas den Betrieb aufnehmen werden.“ Die Sozialdemokraten bitten deshalb die Verwaltung, darüber hinaus zu berichten, „wie intensiv die Ausbaubemühungen in den letzten Jahren“ waren. Gewünscht ist eine Kostenaufstellung, die sowohl „die investiven als auch die Betriebskosten für Kindergärten und die daraus resultierenden Belastungen für die Stadt Gladbeck darstellen“.

In der Kindergartenbedarfsplanung werde zudem ausgeführt, dass über weitere Standorte nachgedacht wird. Kapteina dazu: „Wir wissen, dass Planungen erst veröffentlich werden sollten, wenn sie spruchreif sind. Falls möglich, bitten wir trotzdem um Darstellung der weiteren Planungen.“