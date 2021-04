SPD in Gladbeck fordert Informationen über Brand-Hochhaus

Drei Tage nach dem Brand hat die Stadt das Hochhaus am Busfortshof räumen lassen. Die meisten der 157 Bewohner sind seitdem in Notunterkünften untergebracht.

Gladbeck. Die SPD Gladbeck hat Fragen zum geräumten Brand-Hochhaus und der Situation der Bewohner. Das Thema soll in drei Ausschüssen behandelt werden.

Die SPD-Fraktion regt eine politische Diskussion über das geräumte Brand-Hochhaus am Busforthof und die Situation der Mieter an. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Wedekind möchte das Thema in drei zuständigen Fachausschüssen behandelt sehen.

Das Hochhaus stehe seit Jahren unter Beobachtung, so die SPD in Gladbeck

Das Haus, heißt es in der Begründung der Sozialdemokraten, stehe seit Jahren unter Beobachtung “sowohl durch die Verwaltung als auch durch die Nachbarschaft“. Es gehöre zu den sogenannten Problemimmobilien in der Stadt. Wedekind bittet deshalb die Verwaltung um ausführliche Berichterstattung in den Ausschüssen zu den jeweils „fachspezifischen Fragestellungen“.

Man sehe die Bauordnung gefordert, die Feuerwehr und die Sozialverwaltung. Deshalb solle die Lage am Busforthof in den entsprechenden Ausschüssen am 20., 22. und 26. April zur Sprache kommen. Wedekind weiter: „Uns ist bewusst, dass sich eigentlich der Hauptausschuss mit dem Thema verklammernd beschäftigen müsste. Wir sehen aber auch eine zeitliche Dringlichkeit und haben deshalb den Weg in drei frühe Fachausschüsse gewählt.“

