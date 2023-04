Die SPD Gladbeck will an einem Stand vor dem Wasserschloss Wittringen mit Menschen ins Gespräch kommen.

Tag der Arbeit SPD Gladbeck will am 1. Mai mit Bürgern ins Gespräch kommen

Gladbeck. Die SPD Gladbeck ist am 1. Mai mit einem Stand am Wasserschloss Wittringen präsent. Bürger haben Gelegenheit, über ihre Sorgen zu sprechen.

Unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ rufen die Gewerkschaften in diesem Jahr dazu auf, sich am Tag der Arbeit den zahlreichen Kundgebungen und Aktionen anzuschließen. Auch die SPD Gladbeck will am 1. Mai Solidarität mit der Arbeitnehmerschaft zeigen.

Eine Demonstration in der Stadt ist zwar nicht geplant, aber die Sozialdemokraten wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen. Da der 1. Mai von vielen als Familientag genutzt werde, wird die Partei von 11 bis 14 Uhr auf dem Vorplatz des Wasserschlosses Wittringen einen Stand errichten. Die SPD möchte dann erfahren, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Schuh drückt.

Die SPD lädt Interessierte dazu ein, bei Kaffee und Süßem über ihre Sorgen im Arbeitsalltag zu sprechen. Wo sehen die Menschen Verbesserungsbedarf? Was wünschen Sie sich von der Arbeitsmarktpolitik?

