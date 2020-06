SPD Gladbeck bestätigt ihre 22 Kandidaten für den Stadtrat

Die SPD hat bei ihrer Wahlkreisdelegiertenkonferenz in der Mathias-Jakobs-Stadthalle am Samstag ihre Kandidaten für den Stadtrat bestätigt.

Gladbeck. Die Wahl musste wegen eines Neuzuschnitts der Wahlkreise wiederholt werden. Die Genossen wollen „gemeinsam das Gladbeck von morgen gestalten“.

Die Gladbecker SPD hat am Wochenende ihre 22 Kandidatinnen und Kandidaten und die Reserveliste für die Wahl zum Stadtrat am 13. September bestätigt. Die Kandidaten waren bereits im November von der Wahlkreisdelegiertenkonferenz nominiert worden. Durch einen Neuzuschnitt der Wahlkreise mussten sie jetzt noch einmal formell gewählt werden. „Doppelt hält besser“ lautete deshalb das Motto der Veranstaltung.

„Gemeinsam wollen wir das Gladbeck von morgen gestalten“, sagte die SPD-Bürgermeisterkandidatin Bettina Weist zu den Delegierten, die unter besonderen Hygiene-Vorkehrungen in der Mathias-Jakobs-Stadthalle zusammengekommen waren. „Ich möchte als Bürgermeisterin für die Zukunft unserer Stadt arbeiten. Ich bin überzeugt von Gladbeck – und ich bin überzeugt von euch“, schwor Bettina Weist das frisch gewählte Team der SPD auf die kommende heiße Phase des Wahlkampfs ein. Zuvor hatte Bürgermeister Ulrich Roland auf die vergangenen 16 Jahre als erster Bürger der Stadt zurückgeblickt. Mit Standing Ovations dankten ihm die Genossinnen und Genossen für sein unermüdliches Engagement.

Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

SPD-Vorsitzender Jens Bennarend: „Wir müssen Gladbeck neu denken“

Der Vorsitzende der Gladbecker SPD, Jens Bennarend, sagte in seiner Eröffnungsrede: „Wir haben vieles erreicht für diese Stadt. Wir haben eine neue Stadt gebaut – die Neugestaltung der Innenstadt, der Umbau der Horster Straße und der Neubau des Heisenberg-Gymnasiums sind nur drei Beispiele. Trotzdem sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir Gladbeck neu denken müssen.“

Die vier Schwerpunkte der Bürgermeisterkandidatin Bettina Weist seien dabei Kinder und Jugend, Stadtgestaltung, Wirtschaft und Arbeit sowie Zusammenleben.

Das sind die gewählten Kandidaten

Die Direktkandidatinnen und -kandidaten: 1 – Stadtmitte Thorsten Nagel, 2 – Mitte-Ost Christa Bauer, 3 – Stadtmitte, Volker Musiol, 4 – Stadtmitte Verena Gigla, 5 – Mitte-Ost Patrick Schymik, 6 – Zweckel Cornelia Banski, 7 – Zweckel Norbert Dyhringer, 8 – Mitte-Ost Claudia Ortner, 9 – Zweckel Maurice Zurhausen, 10 – Rentfort-Nord Nadja Steinberg, 11 – Rentfort-Nord Claudia Braczko, 12 – Schultendorf Mario Sommerfeld, 13 – Alt-Rentfort Martina Lumma, 14 – Ellinghorst Wolfgang Wedekind, 15 – Butendorf-West Dustin Tix, 16 – Butendorf-Ost Benedikt Kapteina, 17 – Butendorf-Süd Uwe Zulauf, 18 – Brauck-Nord Jens Bennarend, 19 – Brauck-Mitte Hasan Sahin, 20 – Brauck-Süd Andreas Schwarz, 21 – Rosenhügel-Nord Christiane Dunkel, 22 – Rosenhügel-Süd Bernd Saslona.