SPD-Fraktion Gladbeck thematisiert Impfen bei der Feuerwehr

Gladbeck Sind Mitglieder der Feuerwehr vielleicht bereits geimpft worden? Diese und andere Fragen richtet die SPD an Bürgermeisterin Weist..

Auch in Pandemie-Zeiten muss die Feuerwehr in einer Stadt immer einsatzbereit bleiben. Die Gladbecker SPD-Fraktion hat deshalb einige Fragen an Bürgermeisterin Bettina Weist, die das Thema Corona und Impfen in Bezug auf die Gladbecker Feuerwehr zum Thema haben.

Wir die Impfbereitschaft der Gladbecker Feuerwehr abgefragt?

Konkret möchten die Sozialdemokraten in Erfahrung bringen, ob bereits hauptamtliche und ehrenamtliche Kräfte der Gladbecker Feuerwehr gegen Corona geimpft worden sind, oder ob es bereits einen Zeitpunkt gibt, zudem ein Impfangebot erfolgen soll? Außerdem fragt SPD-Ratsherr Maurice Zurhausen in dem Schreiben an die Bürgermeisterin, ob die Stadtverwaltung plant, die generelle Impfbereitschaft der Wehrkräfte abzufragen, "um eine Bereitschaftsliste inklusive Kontaktmöglichkeiten anzufertigen, um zu einem späteren Zeitpunkt ein entsprechendes Impfangebot zu unterbreiten".

Zudem sei es beim Impfen in Seniorenheimen und Krankenhäusern immer wieder vorgekommen, dass einige vorbereitete Impfdosen dann doch zum Einsatz gekommen sind, etwa wegen fehlender Impfbereitschaft, oder weil Seniorenheimbewohner nicht gesund genug für eine Impfung gewesen ist. Dazu fragt Zurhausen abschließend: "Sieht die Verwaltung aufgrund der nicht genutzten Impfdosen die Chance, diese dann,

nach der Erstellung einer Bereitschaftsliste, den Einsatzkräften als kurzfristiges

Impfangebot anzubieten?"

