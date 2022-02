Spaziergänge: Bündnis für Courage Gladbeck startet Petition

Gladbeck. Jeden Donnerstag gehen in Gladbeck Menschen auf die Straße, um gegen Corona-Regeln zu demonstrieren. Bündnis für Courage startet nun Petition.

Woche für Woche gehen in Gladbeck Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Zahl der Teilnehmer ist jedoch nach und nach gesunken, vergangenen Donnerstag waren noch rund 85 Menschen dabei, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Das Bündnis für Courage hat nun aus Anlass der „Spaziergänge“ eine Petition erarbeitet.

Lesen Sie auch:

Die Petition steht unter dem Motto „Der Weg aus der Pandemie ist kein ,Spaziergang’!“ Nach über fünf Millionen Toten weltweit, über 116.000 Toten in Deutschland und 175 Todesfällen in Gladbeck in Verbindung mit einer Corona-Infektion, „stellen wir uns einer lauten und zunehmend aggressiven Protest-Bewegung deutlich entgegen“, heißt es in der Petition. Die Bekämpfung der Pandemie sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und könne nur gemeinsam bewältigt werden. „Alle sollten solidarisch die weltweite Impfkampagne gegen das Coronavirus unterstützen und die Impfangebote annehmen.“

Aufruf an alle, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen

Das Bündnis ruft dazu auf, nicht bei den „Spaziergängen“ mitzumachen. Teilnehmer machten Positionen salonfähig, die dem Zusammenhalt und der Demokratie schadeten. „Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo sie die Freiheit des Anderen beschränkt. Lassen Sie sich impfen. Es ist ein Akt der gegenseitigen Solidarität und bedeutet keine Einschränkung der Freiheit“, heißt es weiter.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

„Es geht offensichtlich darum, das Vertrauen in die Regierung und die Medien zu zerstören. Dies geschieht häufig durch die Verbreitung von Verschwörungserzählungen. Darin werden bestimmte Gruppen und Teile der Bevölkerung zu Feinden erklärt“, so Roger Kreft, Sprecher des Bündnisses und Initiator der Petition. Tatsächlich aber handele es sich dabei oft um die Verbreitung menschenfeindlicher Hetze und den Tatsachen widersprechende Panikmache.

Das Ziel des Bündnisses ist es, 100 Unterschriften für die Petition zu sammeln. Wer mitmachen möchte, kann hier unterschreiben: https://chng.it/PkXkb4Gc. Bis Montagnachmittag hatten 31 Menschen mitgemacht.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck