Soziales Bündnis will Mietfahrräder-Stationen für Gladbeck

In Gelsenkirchen (hier an der Breddestarße in Buer) können Mieträder bereits ausgeliehen werden.

Gladbeck. Der Planungs- und Umweltausschuss soll über die Möglichkeit, Mietfahrräder in Gladbeck ausleihen zu können, beschließen. Darum geht es konkret.

In Gladbeck soll es künftig auch möglich werden, sich Mietfahrräder an Stationen am Straßenrand auszuleihen. Das ist zumindest der Wunsch der Ratsfraktion Soziales Bündnis, die jetzt einen entsprechenden Antrag für die Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität am 24. Juni gestellt hat.

Das Metropolradruhr als bekanntes Fahrradverleihsystem des Ruhrgebietes habe sich in den vergangenen elf Jahren in den zehn beteiligten Städten „zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt“, begründet das Soziale Bündnis (ABI-BIG-DKP). Die Finanzierung des Systems erfolge neben den Ausleihen der Nutzerinnen und Nutzer über Buchung von Werbeflächen oder weiterem finanziellen Leistungsaustausch.

Beschlussvorschlag für den Ausschuss formuliert

Wer als Partner zum Aufbau von Fahrradleihstationen in Frage kommt, dazu haben die Antragsteller um Ratsherr Süleyman Kosar, laut ihres Beschlussvorschlages, schon konkrete Vorstellung: „Die Verwaltung wird beauftragt, Kontakt mit der Firma Nextbike aufzunehmen, mit dem Ziel, kurzfristig weitere Metropolradstationen aufzubauen, bzw. vorhandene nach verkehrsplanerischen Aspekten zu verlagern, um somit einen wichtigen Beitrag für den Radverkehr in Gladbeck zu realisieren.“

