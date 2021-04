Sozialbestattungen sollen wieder ausschließlich auf den Gladbecker Friedhöfen stattfinden. Hier ein Bild von einem kostenpflichtigen Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof in Mitte.

Bestattungen Sozialbestattungen auf See soll es nicht mehr geben

Gladbeck. Mittellose Verstorbene ohne Angehörige sollen künftig wieder in Gladbeck beerdigt werden. Sozialbestattungen auf See soll es nicht mehr geben.

Sozialbestattungen sollen künftig in Gladbeck wieder ausschließlich auf den Friedhöfen in der Stadt stattfinden. Seebestattungen wird es nicht mehr geben für mittellose Verstorbene ohne Angehörige.

Diesen Beschluss hat die Politik im jüngsten Haupt-, Finanz-und Digitalisierungsausschuss getroffen. Die Fraktionen von FDP und den Linken hatten einen entsprechenden Antrag gestellt. SPD, CDU, die Grünen und die ABD stimmten zu. Über viele Jahre sei es „guter und pietätvoller Brauch in Gladbeck“ gewesen, verstorbene Menschen auch dann in Gladbeck zu bestatten, selbst wenn keine entsprechenden Vorkehrungen getroffen wurden oder keine Angehörigen vorhanden sind, die die Bestattung übernehmen konnten. Von diesen Trauerfällen habe es in der Vergangenheit pro Jahr etwa 20 bis 30 gegeben.

Bis 2017 gab es anonyme Urnenbeisetzungen für Sozialbestattungen in Gladbeck

Das Ordnungsamt veranlasste bis ins Jahr 2017 dann eine Sozialbestattung als anonyme Urnenbeisetzung auf Gladbecker Friedhöfen. Seit 2018 werden aus Kostengründen würdevolle Seebestattungen vorgenommen, um rechtlichen Verpflichtungen vermeintlich günstiger nachzukommen – bei nahezu gleichbleibende Bestattungszahlen.

Ratsherr Michael Tack (FDP) dazu: „Es ist schon traurig genug, wenn Menschen ohne Angehörige sterben. Man sollte sie dann wenigstens in ihrer letzten Heimatstadt bestatten und nicht noch nach ihrem Tod aus der Stadt schaffen.“ Die FDP-Ratsfraktion hatte deshalb nun gemeinsam mit der Fraktion der Linken einen Antrag nach Paragraf sieben der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Gladbeck und seine Ausschüsse gestellt um zu beschließen, dass Sozialbestattungen grundsätzlich auf den Friedhöfen in Gladbeck erfolgen. „Wenn die vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen auf den Gladbecker Friedhöfen erfolgen, wird damit auch eine bessere Nutzung dieser Friedhöfe erreicht“, so Ratsherr Olaf Jung abschließend.

