Aufgrund der Weihnachtsfeiertage verschieben sich in allen Gladbecker Stadtbezirken die Leerungstermine für Restabfall-, Bio- und Papiertonnen. Darauf weist der ZBG hin. So werden bereits am Samstag, 23. Dezember, die Behälter geleert, die im Normalrhythmus erst am folgenden Montag anstehen würden. Die Behälter im Dienstagbezirk werden einen Tag später, also am Mittwoch, 27. Dezember, geleert. Dadurch verschieben sich auch alle nachfolgenden Leerungen in dieser Woche jeweils um einen Tag.

Auch in der ersten Januarwoche kommt es zu Verschieben. Weil der Neujahrstag auf den Montag fällt, werden alle Tonnen einen Tag später geleert als üblich. Der ZBG bittet, die Feiertagsverschiebungen zu beachten, da Nachleerungen nicht möglich seien.

Gladbecker Entsorger bietet zusätzlichen Service online

Alle Termine können im Abfuhrplan oder im Internet unter www.zb-gladbeck.de nachgelesen werden. Auf der Internetseite steht auch eine Erinnerungsfunktion zur Verfügung, so werden keine Abfuhrtermine vergessen.

Außerdem weist der ZBG darauf hin, dass auch bei den Gelben Tonnen die Feiertagsverschiebung beachtet werden müsse. Zuständig ist in dem Fall jedoch nicht der städtische Entsorger, sondern Remondis. Entsprechende Auskünfte dazu erteile die Remondis-Hotline unter 0800 1223255, so der ZBG-Hinweis.

