Immer mehr Menschen sind in Gladbeck auf Lebensmittel am Tafelladen des Roten Kreuzes angewiesen.

Spendenaktion So können Gladbecker helfen: „Gemeinsam Teller füllen“

Gladbeck. Das DRK Gladbeck bittet um Unterstützung: Immer mehr Menschen sind auf Unterstützung der Tafel angewiesen. Nun startet eine Spendenaktion.

Die Tafel Gladbeck unterstützt aktuell 1850 armutsbetroffene Menschen – so viele wie nie zuvor. Und es sieht nicht so aus, als werde sich die Lage in absehbarer Zeit entspannen, im Gegenteil. Daher bittet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Gladbeck, das den mobilen Tafelladen verantwortet, um Unterstützung bei einer Spendenaktion. Das Motto lautet: „Gemeinsam Teller füllen“.

„In den vergangenen Jahren hat sich die Situation aufgrund von Pandemie, Inflation und Kriegsfolgen zugespitzt: Immer mehr Menschen sind auf Unterstützung angewiesen, dabei werden die Lebensmittelspenden weniger, die die Tafel Gladbeck dringend benötigt“, berichtet der Gladbecker DRK-Chef Wilhelm Walter.

Noch bis zum 22. Oktober rufen daher REWE-Märkte in Gladbeck ihre Kundschaft dazu auf, eine bereitstehende Tüte mit lang haltbaren Lebensmitteln oder eine entsprechende Tafel-Spendenkarte im Wert von fünf Euro zu kaufen, um diese der mobilen Tafel zu spenden. „Wir freuen uns über die Möglichkeit, für die Kundinnen und Kunden, beim Einkaufen unkompliziert etwas Gutes zu tun“, sagt Wilhelm Walter.

Er appelliert: „Helfen auch Sie der Tafel Gladbeck mit einer Lebensmittelspende. In der aktuellen Situation ist es wichtiger als jemals zuvor, die Tafel zu unterstützen und Solidarität zu zeigen.“

