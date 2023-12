Die Vestische weist auf die geänderten Fahrpläne an den Feiertagen in Gladbeck hin.

So fahren Busse zu Weihnachten und zu Silvester in Gladbeck

Gladbeck Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel fahren Busse nach geänderten Fahrplänen. Außerdem sind mehr Nachtexpresse unterwegs. Infos für Fahrgäste.

Zu Weihnachten und Silvester sind die Fahrerinnen und Fahrer der Vestischen auch unterwegs. Darauf weist das Nahverkehrsunternehmen hin und verspricht, dass man die Menschen natürlich auch an den Feiertagen mobil halte – unter anderem mit einem verstärkten Einsatz der Nachtexpresse, auch in Gladbeck. Hier die Übersicht über die Fahrpläne an Weihnachten, Silvester und Neujahr.

Heiligabend

Am 24. Dezember fahren die Busse nach dem Sonntagsfahrplan. Der Linienverkehr endet gegen 18 Uhr. Direkt im Anschluss sorgen die Nachtexpresse bis ca. 4 Uhr am Folgetag für Mobilität.

Erster Weihnachtstag

Am 25. Dezember verkehren alle Busse ab ca. 10 Uhr nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan, so der Hinweis der Vestischen. Die Linie SB91, die das Unternehmen in Kooperation mit der Stoag betreibt, ist bereits ab 7.45 Uhr zwischen Bottrop (ZOB Berliner Platz) und der Haltestelle „Bero Zentrum“ unterwegs. In den späten Abendstunden setzen zudem die Nachtexpresse regulär ein.

Zweiter Weihnachtstag

Am 26. Dezember fahren alle Busse nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan.

Silvester

Am 31. Dezember fahren alle Busse nach dem regulären Sonntagsfahrplan bis ca. 22 Uhr. In der Nacht auf den ersten Januar sind wie gewohnt die Nachtexpresse unterwegs.

Neujahr

Am 1. Januar fahren die Busse der Vestischen ab ca. 10 Uhr nach dem regulären Sonn- und Feiertagsfahrplan. Aber Achtung: Es findet kein Nachtexpress-Einsatz in der Nacht auf den 2. Januar statt.

Gleichzeitig weist die Vestische auf ihre App hin. Damit erhielten alle Fahrgäste die genauen Fahrtangaben in Echtzeit für Ihren individuellen Fahrtwunsch auch an den Feiertagen.

