Notdienst So arbeiten Notfallapotheken an Ostern in Gladbeck

Gladbeck. Auch an den Osterfeiertagen versorgen Gladbecker Apotheken die Menschen mit Medikamenten. Das sollte man über den Notdienst wissen.

Auch über die Osterfeiertage übernehmen die Apotheken in Gladbeck eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit Arzneimitteln. Das sollte man zum Notdienst wissen.

„Von Karfreitag bis Ostermontag: Wer dringend ein Arzneimittel benötigt, bekommt es in einer Notdienstapotheke. Trotz der aktuellen Lieferprobleme bemühen sich die Apotheken-Teams vor Ort, jeden Patienten zu versorgen“, versichert Dorothee Pradel. Die Sprecherin der Gladbecker Apothekerschaft weist darauf hin: Die Dienstbereitschaft dauert grundsätzlich 24 Stunden – immer von 9 Uhr morgens bis um 9 Uhr am Folgetag. „Gerade an den bevorstehenden Feiertagen werden wahrscheinlich viele Patientinnen und Patienten den Apotheken-Notdienst aufsuchen“, so Pradel.

Lesen Sie auch:

Daheim lässt sich die nächstgelegene Notdienstapotheke bequem im Internet unter www.aponet.de finden oder mithilfe der gebührenfreien Festnetznummer 0800 00 22 833 suchen. Pradel: „Viele regionale Tageszeitungen berichten im Lokal- oder Serviceteil über den Apothekennotdienst vor Ort.“

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Die Expertin erklärt: „Wer unterwegs ist, kann auch einfach an einer beliebigen Apotheke anhalten, denn jede weist per Aushang auf die nächstgelegenen Notdienstapotheken hin – und zwar vom jeweiligen Standort aus betrachtet.“ Bundesweit nehmen fast 20.000 Patienten jede Nacht diese Versorgung in Anspruch. „Besonders wichtig ist der Nacht- und Notdienst für Kinder und ihre Eltern“, stellt Pradel fest. Das lasse sich eindeutig am überdurchschnittlichen Anteil abgegebener Arzneimittel für Kinder ablesen.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck