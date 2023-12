Silvester 2023: So können Gladbecker ins neue Jahr feiern

Für Kurzentschlossene gibt es in unserer Übersicht Tipps, was man an Silvester 2023 in Gladbeck unternehmen kann.

Das Jahr 2024 steht vor der Tür. Und das muss natürlich gebührend gefeiert werden. Doch wie lässt sich das neue Jahr in Gladbeck am besten einläuten? Die Auswahl an Partys, die in der Stadt steigen, ist in diesem Jahr überschaubar. Wer also noch keine Ideen hat, was er oder sie an Silvester unternehmen soll, findet in unserer Übersicht ein paar Anregungen. Wir haben vier Last-Minute-Tipps für Aktivitäten an Silvester in Gladbeck zusammengestellt.

Essen gehen in Gladbeck: Diese Restaurants nehmen Reservierungen für Silvester an

Angefangen mit dem Klassiker: ein schönes Dinner. Wer lässt sich nicht gerne bedienen und mit einem leckeren Essen verwöhnen? In Gladbeck gibt es an Silvester noch freie Tische im Wasserschloss Wittringen, Burgstraße 64. Das Restaurant hat von 16.30 bis 22 Uhr geöffnet. Zur Feier des Abends wird es eine spezielle Karte mit ausgesuchten Gerichten geben. Worauf genau sich die Gäste freuen können, ist noch ein Geheimnis.

Eine weitere Adresse für ein schönes Essen am Silvesterabend ist das Hotel Van der Valk, Bohmertstraße 333. Auch dort sind noch Plätze frei. Das Restaurant hat an diesem Abend allerdings nur bis 20 Uhr geöffnet. Wer noch länger dort verweilen und das neue Jahr feiern möchte, für den hat die Hotelbar noch geöffnet. Andere beliebte Gladbecker Lokale sind über Silvester in den Betriebsferien wie zum Beispiel das Restaurant Mundart, der Meygarten oder Bauer Wilms. Thesings Marktstübchen und das griechische Restaurant Poseidon sind für Silvester bereits ausgebucht.

Feuerwerk auf der Halde Mottbruch anschauen

Einen fantastischen Blick über Gladbeck und das Ruhrgebiet gibt es auf der Halde Mottbruch. Warum also nicht kurz vor Mitternacht mit einer Flasche (alkoholfreiem) Sekt und einem kleinen Picknick dorthin fahren, und von oben das Feuerwerk der Gladbecker genießen? Prost!

Inmitten von unberührter Natur hat man von der Halde aus außerdem einen schönen Ausblick auf den Bottroper Tetraeder und die umliegenden Industriegebiete. Am besten eignet sich die Anfahrt mit dem Auto. Von der Gladbecker Innenstadt sind es etwa 10 Minuten Fahrt.

Silvester 2023 in Gladbeck: Gesellschaftsspiele aus der Stadtbücherei

Wer an Silvester Besuch von Familie oder Freunden bekommt, könnte sich für einen schönen Abend eine Auswahl an lustigen Gesellschaftsspielen in der Stadtbücherei ausleihen – schließlich dauert Raclette nicht den ganzen Abend. In der Bücherei an der Friedrich-Ebert-Straße 8, kann man sich für einen Zeitraum von zwei Wochen Spiele ausleihen.

Es lohnt sich also einen Blick auf die Spielesammlung zu werfen und für Silvester vorzusorgen. Carolin Werning, Mitarbeiterin der Bücherei, empfiehlt für Gruppen mit jüngeren Kindern unter anderem das Partyspiel „Dobble“. Bei dem Kartenspiel kommt es vor allem auf ein gutes Auge und Schnelligkeit an. Da besiegen die Kinder auch mal die Erwachsenen. Ebenfalls im Trend seien Escape-Spiele zum Thema Dinos oder Piraten.

Für Spielrunden mit ausschließlich erwachsenen Gästen empfiehlt Werning das Kriminalspiel „Micro Macro Crime City“. „Hier werden Kriminalfälle auf einem Wimmelbild gelöst“, sagt sie. Bei einer Auswahl von etwa 900 Spielen hat die Stadtbücherei für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei. In der Woche vor Silvester hat die Bücherei Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag, 30. Dezember, können sich Gladbecker noch von 10 bis 13 Uhr Bücher und Spiele ausleihen.

Für „Silvester-Muffel“: Ab ins Fitnessstudio um Mitternacht

Für Menschen, die dem Abend vor Neujahr nichts Besonderes abgewinnen können, haben wir natürlich auch einen Tipp, wie sie dennoch das Beste für sich herausholen können. Das Fitnessstudio McFit im Gladbecker Glückauf-Center, Wilhelmstraße 30, ist bekannt dafür, dass es 365 Tage im Jahr rund um die Uhr geöffnet hat – also auch an Silvester.

Kurz vor 0 Uhr ist es im Studio sicherlich angenehm leer. Vielleicht lohnt sich also für den ein oder anderen „Silvester-Muffel“ ein nächtlicher Besuch an der Hantelbank oder am Crosstrainer, um direkt mit den guten Neujahrsvorsätzen zu starten. In diesem Sinne: Guten Rutsch!

