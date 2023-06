Silbersee und Co: Diese Badeseen sind ideale Ausflugsziele

Recklinghausen/Gladbeck. Im unmittelbaren Umkreis von Gladbeck gibt es gleich mehrere beliebte Badegewässer. Wo man sie findet – und womit die Ausflugsziele punkten.

Die Badeseen im Kreis Recklinghausen haben vom Land NRW gute Noten bekommen. Das Umweltministerium bescheinigt dem Seebad am Halterner Stausee, dem Silbersee II in Haltern-Sythen und dem Badeweiher am Chemiepark in Marl jeweils eine „ausgezeichnete Wasserqualität“. Das wird auch die Gladbeckerinnen und Gladbecker freuen, für die im Kreis vor allem der Silbersee ein beliebtes Ausflugsziel in den Sommermonaten darstellt. Doch es gibt auch noch eine beliebte Alternative. Hier ein Überblick.

Der Silbersee II

Am Silbersee II hat die Saison bereits Anfang Mai begonnen. An Schönwettertagen wird Eintritt erhoben (4,80 Euro pro Person), der Ticketverkauf erfolgt ausschließlich online (www.silbersee2.de). Alle vier Wochen werden Wasserproben genommen. Das Parkticket kostet in diesem Jahr 4,30 Euro inklusive aller Gebühren. Der Eintrittspreis zum Seegelände setzt sich aus 4,30 Euro Eintritt und 0,50 Euro als Sanitär- und Hygienepauschale zusammen und beträgt somit 4,80 Euro pro Person/Badegast.

Die Badetage werden bei guter / sommerlicher Wetterlage online zur Buchung bekannt gegeben. In der Regel ab 48 Stunden vor dem Öffnungstag. Gastronomie wird es in dieser Saison wohl nicht geben: Das Strandrestaurant „Treibsand“ ist dauerhaft geschlossen, wie es auf der Internetseite vom Silbersee heißt.

Der Badeweiher in Marl

Der Badeweiher in Marl (Paul-Baumann-Straße) liegt so zu sagen vor den Toren Gladbecks, geöffnet ist er seit Pfingsten. Besucht werden kann der See täglich in der Zeit von 10 bis 20 Uhr. Erwachsene zahlen 3 Euro Eintritt, Kinder 2 Euro. Kinder unter einem Meter haben freien Eintritt (Facebook/Badeweiher-Am-Chemiepark-Mal).

Das Seebad Haltern

Das Seebad Haltern ist Ende Mai in die Sommersaison gestartet. Bei sonnigem Wetter und sommerlichen Temperaturen ist es montags bis sonntags in der Zeit von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Das Seebad lockt mit einem 800 Meter langen Sandstrand. Erwachsene zahlen 7 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche 5 Euro (www.seebad-haltern.de).

Der Auesee bei Wesel

Beliebtes Ausflugsziel für viele Gladbecker außerhalb des Kreises ist außerdem auch noch der Auesee bei Wesel (www.wesel.de/kultur/auesee). Für Schwimmer bietet der See eine Badebucht mit Liegewiese und Sandstrand. Am flachen Ufer gibt es einen gekennzeichneten Nichtschwimmerbereich. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft sorgt an Wochenenden und in den Ferien für die Sicherheit der Badegäste. Wassersport – tauchen, segeln, surfen – ist ebenfalls möglich. Eine Slipanlage für kleine Boote ist vorhanden. Um den See herum führt ein sehr schöner Rundweg.

Einen Imbiss gibt es ebenfalls am Auesee. Für Selbstversorger sind die ausgewiesenen Grillzonen gedacht. Ab dem 14. Juni ist das Grillen dort allerdings wegen der anhaltenden Trockenheit verboten. Hunde sind am Auesee nicht gestattet. Es gibt aber eine kleine Auslaufzone für die Vierbeiner in einiger Entfernung zur Badebucht.

Es gibt insgesamt 85 ausgewiesene Badegewässer in NRW

Die Öffnungszeiten vom Freibad Gladbeck Wer sich lieber in Gladbeck in die kühlen Fluten stürzen möchte: Das Freibad an der Schützenstraße 120 hat montags, mittwochs, donnerstags und sonntags von 8 bis 17.30 Uhr geöffnet, dienstags, freitags und samstags öffnet das Bad eine Stunde eher, also ab 7 Uhr. Erwachsene zahlen 6 Euro Eintritt (mit Gladbeck Card 4,50 Euro). Kinder und Jugendliche zahlen 3 Euro (mit Gladbeck Card 2 Euro). Die S-Club-Karte kostet 2 Euro.

In ganz Nordrhein-Westfalen gibt es derzeit 85 ausgewiesene EU-Badegewässer mit 111 Badestellen, an denen während der Badesaison regelmäßig Untersuchungen der Wasserqualität stattfinden. Die Gesundheitsämter nehmen während der Badesaison grundsätzlich mindestens alle vier Wochen Wasserproben zur Analyse.

Zwei Badegewässer im Ruhrgebiet sind laut Messdaten anfällig für kurzzeitige Verschmutzungen: der Seaside Beach am Essener Baldeneysee und das erst 2022 neu ausgewiesene Badegewässer Ruhr/Ruhrwiesen in Bochum. Der Seaside Beach wurde mit „ausreichend“ bewertet, für die Ruhr in Bochum liegen noch nicht genug Messdaten für eine Bewertung vor. Die Qualität eines Badegewässers wird anhand von Messwerten aus den zurückliegenden vier Jahren beurteilt.

