Er gilt als der Gründungsvater des Katholischen Ferienwerkes, mit dem einst in den 70er Jahren hunderte Gladbecker Kinder nach Südtirol in die Ferien fuhren - nach Kaltenbrunn und Aldein. Jetzt wurde Siegfried Frosch, der in diesem Jahr 80 Jahre alt wurde, gemeinsam mit seiner Frau Christa in Südtirol für 50 Jahre Urlaub in Aldein geehrt.

Das kleine Bergdorf im Südtiroler Unterland ist gleichsam das zweite Zuhause der Familie Frosch geworden – und in deren Gefolge auch für viele weitere Gladbecker, hieß es kürzlich im Gasthof Schönblick in Aldein bei einer kleinen Feierstunde, die ihre Gastgeber Hermann und Frieda Daum organisierten und zu der sie die Spitzen der Gemeinde Aldein und des Tourismusvereins Aldein-Radein-Jochgrimm einluden. Besonders freute sich Jubilar Siegfried Frosch, dass Alt-Bürgermeister Josef Pitschl und ehemalige Gastgeber des Paares dabei waren.

Eine persönliche Empfehlung machte Frosch auf Südtirol aufmerksam

Reise-Jubilar Siegfried Frosch (l.) mit dem aus Aldein Stammenden Südtiroler Künstler Reinhard Ploner, der schon dreimal in Gladbeck ausstellte. Foto: SF

Im Grunde war es ein Zufall, dass Siegfried Frosch und durch ihn so viele Gladbecker ins Südtiroler Unterland kamen: Frosch, der in den 60er Jahren das Katholische Jugendamt in Gladbeck und das Ferienwerk aufbaute, erinnert sich: „Damals gab es aus den Gemeinden den Wunsch, Erholungsmaßnahmen für Kinder anzubieten.“ Nur, wohin? Durch eine persönliche Empfehlung des damaligen Kaplans Georg Hengstenberg, der zuvor in Duisburg tätig war und von dort das von der Caritas erwählte Reiseziel mitbrachte, wurde man auf das Ferienhaus Capovilla in Kaltenbrunn aufmerksam.

Schnell war das Reiseziel perfekt: 1969 gab es den ersten Ferientransport des 1968 gegründeten Ferienwerks in Südtiroler Fleimstal. „Die Resonanz war so groß, dass die Nachfrage deutlich höher als das Angebot an Ferienplätzen war“, weiß Frosch noch genau. Mit Hilfe der Familie Capovilla knüpfte man Kontakt zu einem weiteren Ferienheim, zu dem der Familie Schmid im Nachbarort Aldein: Und schon 1970 fuhr dort die erste Feriengruppe hin. Später kam etwa die Schmiederalm noch dazu.

Viele Gladbecker reisten später auch privat nach Aldein

Christa und Siegfried Frosch, coronabedingt in gebührendem Abstand zur Gastgeberfamilie Frieda und Hermann Daum (v.l.), bei der kleinen Jubiläumsfeier in Aldein/Südtirol. Foto: Schönblick

Und was als Sommerlager für Jugendliche aus dem Ruhrpott begann, wurde in der Folge eine regelrechte Urlaubskarawane mit Reisebussen und Autos nach Aldein. Neben den Ferienhäusern stiegen die Urlauber aus Gladbeck (privat und als KFW-Reisegruppen) im Gasthof zur Sonne, im Aldeiner Hof, im Eichheim, bei Franz Matzneller, im Wieserhof, beim Schlöglerhof sowie bei diversen Privatzimmervermietern ab. Manch einen verschlug es auch in den Nachbarort Truden. Das Ehepaar Frosch selbst steuert nun schon seit 1993 alljährlich den Gasthof Schönblick in Aldein an.

Aldeins Bürgermeister Christoph Matzneller betonte die Besonderheit einer so langen Treue zu einem Urlaubsziel, und Vizebürgermeister Andreas Heinz – er ist auch Obmann der örtlichen Musikkapelle – dankte für die zweimalige Einladung der Musikkapelle Aldein nach Gladbeck, das erste Mal 1993 beim 25-jährigen Bestehen des Ferienwerks.

2000 Gladbecker Kinder fuhren mit dem KFW nach Kaltenbrunn und Aldein

Blick auf das Dolomiten-Bergmassiv des Rosengartens bei einer Wanderung rund um Aldein. Foto: Jule Kilimann / MSG

Ungefähr 2000 Gladbecker Kinder – Jungen wie Mädchen – kamen, so Siegfried Frosch, durch das KFW nach Kaltenbrunn und Aldein. „Es war mir ein Anliegen, Kindern und Jugendlichen aus Gladbeck, einer Stadt aus dem Kohlenrevier, erholsame Ferientage im Süden von Südtirol zu ermöglichen.“

Viele erinnerten sich später an ihre erstes Reiseziel und steuerten es als Jugendliche oder Erwachsene an. Frosch war nicht nur der Organisator vieler Reisen, sondern wählte Aldein auch immer wieder und regelmäßig privat als Urlaubsziel. Und so soll es auch noch lange bleiben, versprach er.