Siedlergemeinschaft Rentfort sagt ihre Adventsfeier ab

Die Nikolausfeier, hier ein Bild aus Vor-Corona-Zeiten, ist ein Höhepunkt im Kalender der Gladbecker Siedlergemeinschaft Rentfort. In diesem Jahr muss der Nikolaus-Besuch wegen der Infektionslage ausfallen.

Gladbeck. Wegen der aktuellen Corona-Situation streicht der Vorstand der Siedlergemeinschaft Rentfort die Nikolausfeier. Er bittet um Verständnis.

Die Siedlergemeinschaft Rentfort zieht Konsequenzen aus der aktuelle Corona-Situation. Davon betroffen ist die geplante Adventsfeier in Gladbeck.

Der Vorstand sagt die Veranstaltung ab und bedauert, Mitglieder und Freunde des Vereins nicht wie gewohnt zu einem gemütlichen Beisammensein einladen zu können. Angekündigt hatten sich für den Sonntag die Rentforter Gruppe „band of st francis“ und der Rentforter Kinderchor – auch der Nikolaus wollte an diesem Nachmittag in Begleitung vom Engelchen und Knecht Ruprecht kommen und die angemeldeten Kinder beschenken. Daraus wird nun nichts.

Der Vorstand der Siedlergemeinschaft Rentfort bittet um Verständnis für diese Entscheidung

„Jeder weiß sicherlich, wie gerne wir mit unseren Mitgliedern und Freunden feiern. Doch die aktuelle Corona-Lage und das hohe, unübersichtliche Infektionsgeschehen veranlassen uns dazu, die Nikolausfeier ersatzlos ausfallen zu lassen“, sagt Florian Opper vom Vorstand der Siedlergemeinschaft. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, jedoch sehen wir keine andere Option in der derzeitigen Situation. So traurig es uns auch stimmt, in diesem Jahr nicht gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Freunden zu feiern, müssen wir doch diesen wichtigen Schritt tun, um der anhaltenden Entwicklung entsprechend zu reagieren. Die Gesundheit geht vor!“ Der Vorstand bittet alle Mitglieder um Verständnis.

