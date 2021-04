Sicherheitsausschuss in Gladbeck tagt Montag digital

Die Ausschüsse in Gladbeck tagen derzeit digital. Sitzungen, wie hier noch Anfang März der Planungsausschuss in der Stadthalle, finden derzeit nicht in Präsenzform statt.

Gladbeck. Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf politische Gremien. In Gladbeck finden die Ausschüsse derzeit digital statt.

Ausschüsse in Gladbeck tagen aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht in Präsenzform. Auch der Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr tagt am Montag, 26. April, ab 17.30 Uhr per Videokonferenz.

Interessierte können über die Zoom-Webseite oder die -App mit der Meeting-ID 841 6677 7845 und dem Kenncode 179546 teilnehmen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Das Zoom-Meeting ist auch über den Link gladbeck.de/sicherheitsausschuss abrufbar.