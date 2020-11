Gladbeck. Corona-Schnelltests können helfen, dass Familien das Fest mit einem geringeren Ansteckungsrisiko feiern können. Nachfrage in Gladbeck ist groß.

Weihnachten ohne die Familie zu verbringen, ist für viele unvorstellbar. Wer seine engsten Familienmitglieder beim gemeinsamen Fest nicht gefährden und etwas Sicherheit haben möchte, kann auf Corona-Schnelltests setzen. Auch Arztpraxen in Gladbeck bieten sie an. Und die Nachfrage ist groß.

„Wir spüren derzeit eine deutlich erhöhte Nachfrage“, so Mediziner Gregor Nagel. Er geht davon aus, dass die Anfragen vor Weihnachten noch einmal deutlich zunehmen werden. Im Moment sei es noch möglich, einen Test ohne vorherige Terminabsprache zu bekommen. Das werde sich vor den Feiertagen aber ändern. Daher rät der Hausarzt aus dem Hausarztzentrum Butendorf auch dringend dazu, für die Vorweihnachtszeit einen Termin zu vereinbaren. „Es ist sinnvoll, sich schon jetzt anzumelden. Das erleichtert auch für uns die Planungssicherheit“, so der Sprecher des Ärztenetzes.

Mediziner hält die Möglichkeit für sinnvoll

Der Mediziner hält es für ratsam, vor einer gemeinsamen Weihnachtsfeier die Familienmitglieder mit einem Schnelltest – bei dem innerhalb weniger Minuten ein Ergebnis vorliegt – auf das Virus zu testen. Er empfiehlt den Test zusätzlich zu einer Vor-Quarantäne. „Die Menschen wollen Sicherheit haben.“ Wer sich früher in Isolation begebe, vergrößere zudem den Zeitraum für einen Schnelltest. Das könne etwa dabei helfen, das Aufkommen einen Tag vor Heiligabend in den Praxen zu entzerren. Klar ist aber auch: Der Test stellt nur eine Momentaufnahme dar.

Arztpraxen nutzen Tests auch für eigenes Personal Mit den Corona-Schnelltests testen auch einige Arztpraxen immer wieder ihr Personal, das an vorderster Front steht. Auch Zahnärzte machten die Schnelltest zur eigenen Sicherheit vor größeren Eingriffen bei den Patienten, so Apothekensprecherin Dorothee Pradel. Um Bewohner und Pflegekräfte zu schützen, sind die Schnelltests in Seniorenheimen seit Anfang November Pflicht.

Mehrere hundert Schnelltests seien bisher in Nagels Praxis gemacht worden, darunter auch viele von Firmen, in denen ein Corona-Fall aufgetreten war und danach die Belegschaft getestet werden sollte. Die Zuverlässigkeit ordnet Nagel als hoch ein. „Wir hatten bisher noch keine falschen Testergebnisse“, so der Mediziner.

Immer wieder fragen auch Privatpersonen nach Corona-Schnelltests, so Apothekensprecherin Dorothee Pradel. Foto: Thomas Schmidtke / FUNKE Foto Services

Viele Kunden fragen in Apotheken nach – doch es erfolgt kein Verkauf an Privatpersonen

Auch Apothekensprecherin Dorothee Pradel stuft die Zuverlässigkeit hoch ein. Die Hausärzte bekommen die Antigen-Test vom Fachhandel oder von den Apotheken geliefert. Dort fragen auch viele Privatpersonen nach. Rund drei Anfragen bekommt Dorothee Pradel, Inhaberin der Elefanten-Apotheke, täglich von Kunden, die einen solchen Test kaufen möchten. „Es würden gerne ganz viele die Schnelltests kaufen“, sagt sie. Doch das ist nicht möglich, an Privatpersonen dürfen sie nicht verkauft werden. „Die Nachfragen sind nachvollziehbar, es wäre aber fahrlässig, das Vorgehen in die Hand von Laien zu legen“, so Pradel.

Der Preis für die Tests variiere je nach Hersteller und liege um die 45 Euro, so Nagel. Zwar komme da für eine Familie, die die Möglichkeit als zusätzlichen Garanten vor den Feiertagen nutzen möchte, schon eine gewisse Summe zusammen, aber: „Viele geben im Leben Geld für weniger sinnvolle Sachen aus. Ich glaube, dass die Investition es vielen wert sein wird.“

Einen Überblick darüber, welche Arztpraxen die Schnelltests anbieten, hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lippe nicht, so Jana Elbert, Mitarbeiterin der Pressestelle. Gregor Nagel geht jedoch davon aus, dass die meisten Hausärzte in Gladbeck einen Corona-Schnelltest anbieten. Auch wenn es zuletzt Lieferschwierigkeiten gegeben habe: „Wir haben uns bevorratet, und nach den bisherigen Erfahrungen kommen wir mit der Anzahl der Tests aus“, so der Mediziner.