Sicher unterwegs mit Rollator: großer Andrang beim Training

Gladbeck. Das Rollatorentraining in Gladbeck stieß auf riesige Resonanz. Welche Tricks und Kniffe selbst erfahrene Rollator-Fahrer noch lernen können.

Bordsteinkanten, unebene Gehwegplatten, Gullydeckel – als junger und gesunder Mensch nimmt man sie kaum wahr. Für Ältere und Gehbehinderte, die mit einem Rollator unterwegs sind, können sie zu Stolperfallen oder scheinbar unüberwindlichen Hindernissen werden. Wie man solche Situationen meistert, konnten Betroffene am Donnerstag auf dem Gladbecker Willy-Brandt-Platz üben. Zum zweiten Mal wurde dort ein kostenloses Rollator-Training angeboten.

Schon beim Start um 9 Uhr sind die Ersten mit ihren Gehhilfen da, und die Schlange wird immer länger. Die Polizei Recklinghausen hat einen Parcours aufgebaut, vier Verkehrssicherheitsberater begleiten die überwiegend betagten Besucher über eine sandige Fläche und über Rasen, geben Tipps, wie sie Bordsteine sicher überwinden, sich auf unebenen Flächen fortbewegen und ihr Gefährt auf der Stelle drehen können, um vorwärts wieder aus einem kleinen Fahrstuhl zu kommen.„Wir stellen den Alltag nach“, sagt Holger Siegburg, der sich über die große Resonanz sehr freut. „Schon im vergangenen Jahr hatten wir in Gladbeck die meisten Teilnehmer, dieses Mal sind es wohl noch mehr.“ So viele stehen in der Schlange, dass der Parcours kurzerhand aus der Sonne in den Schatten verlegt wird.

Besser rückwärts: Umgang mit Rollatoren an Haltestellen

Doris Lowitzki, 1990 Gladbecks zweite Appeltatenkönigin, benutzt seit einer Rücken-Operation vor drei Monaten für weitere Wege die Gehhilfe. „Wenn ich eine Pause brauche, setze ich mich auf meinen Rollator.“ Das Angebot vor dem Rathaus findet die 84-Jährige „super“. „Ich kann hier bestimmt eine Menge lernen.“ Wenn sie den Parcours gemeistert hat, will sie noch zum Bus der Vestischen, um zu üben, wie sie sicher ein- und aussteigen kann und sich im Fahrzeug richtig verhält.

Vorwärts rein, vorwärts raus: Hauptkommissar Holger Siegburg zeigt mit dem Polizeirollator, wie man in einem engen Aufzug (gelbe Stäbe) wenden kann. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Hildegard Voerste (82) hat das schon ausprobiert. „An barrierefreien Haltestellen klappt das Ein- und Aussteigen ganz gut, wenn nicht, ist es schwierig, denn die meisten Busfahrer fahren nur für Menschen im Rollstuhl die Rampe aus. Mit einem Rollator ist man auf die Hilfe anderer angewiesen.“ Den Tipp, an einer barrierefreien Haltestelle besser rückwärts auszusteigen, setzt sie gleich in die Tat um.

Knackpunkt Bus: Den Rollator über die Schwelle heben?

Leider sind noch nicht alle Haltepunkte so umgerüstet. Doris Jost vom Seniorenbeirat hat aktuell ein Problem an ihrer Haltestelle an der Konrad-Adenauer-Allee. Sie braucht zwar keinen Rollator, geht aber seit einer Operation gerade an Krücken und hat ihre liebe Mühe beim Ein- und Ausstieg. Vor dem Rathaus probiert sie es mit einer Krücke. Am hinteren Einstieg ist Barrierefreiheit „nachgebaut“ – kein Problem. Vorne muss sie eine hohe Stufe überwinden. Schwierig, obwohl sie sich mit der freien Hand am Geländer hochziehen bzw. beim Ausstieg abstützen kann.

Hinten ganz gut: Die Rampe vor dem Bus der Vestischen simuliert eine barrierefreie Haltestelle, die den Einstige mit Rollator ganz leicht macht – die es aber längst nicht überall gibt. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Eine Seniorin, der ein Mitarbeiter der Vestischen gerade erklärt, dass sie den Rollator am besten über die kleine Schwelle am Hintereingang heben sollte, guckt irritiert und fragt: „Und wie soll das funktionieren, wenn ich Einkäufe im Netz habe?“ Karl-Otto Stiewa (70) hat 2007 einen Schlaganfall erlitten und ist seitdem auf den Rollator angewiesen. „Obwohl ich ihn schon so lange benutze, war die Veranstaltung für mich eine große Hilfe. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich noch so manche Tipps bekomme, die mich noch sicherer machen.“

Versteckte Kniffe: die Spezialfunktionen eines Rollators

Darauf hofft auch die 88-Jährige, die noch in der Schlange steht. Sie geht seit einem Jahr am Rollator: „Wer weiß, ob ich alles richtig mache.“„Dieses Training ist bitternötig“, stellt Reingard Ruch fest. Die Abteilungsleiterin Senioren und Gesundheit beim städtischen Sozialamt, steht mit Kolleginnen und Mitgliedern des Seniorenbeirats in Informationstischen und berät zu allen altersrelevanten Fragen. „Viele Rollatoren sind falsch eingestellt, die Griffe zu hoch oder zu niedrig“, hat sie beobachtet.

Das wird an Ort und Stelle von den Sicherheitsberatern der Polizei korrigiert, wenn es möglich ist. Wenn nicht, ist ein Besuch im Sanitätshaus nötig. Ein Senior erfährt endlich, wozu das „kleine Pedal“ unten am Rollator dient. Bisher hat er sich daran nur regelmäßig den Knöchel gestoßen. Die Information, dass sich mit dieser Kipphilfe die Vorderräder leicht heben lassen, hilft ihm bestimmt in Zukunft weiter. Wer mag, kann sich von Mitgliedern des kreisweiten Netzwerks Verkehrssicherheit noch ein reflektierendes Armband umlegen und ein leuchtendes Band an den Rollator kleben lassen – für noch mehr Sicherheit auch in der dunklen Jahreszeit.

