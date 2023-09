Shoppingbummel mit Herz: Was das Mutter-Tochter-Duo erwartet

Heidi Wagner und ihre Tochter Sandra Pietsch freuen sich schon sehr auf ihren gemeinsamen Shoppingtag in Gladbeck am 29. September.

Gladbeck. Sandra Pietsch und Heidi Wagner sind die Gewinnerinnen des Gladbecker Shoppingbummels 2023. Worauf sich Mutter und Tochter besonders freuen.

Der Herbst ist da, und das macht natürlich auch Lust auf neue Outfits passend zur Jahreszeit. Heidi Wagner und Sandra Pietsch gehen am 29. September in Gladbeck auf Einkaufstour. Die beiden haben nämlich als Mutter-Tochter-Duo die Jury vom „Shoppingbummel mit Herz“ von sich überzeugen können – und freuen sich jetzt schon diebisch auf einen entspannten und erfolgreichen Einkaufstag plus fachlicher Beratung. Bereits zum neunten Mal führt die Gladbecker Werbegemeinschaft diesen besonderen Einkaufsbummel durch – diesmal eben als „Special“ für Mutter und Tochter, die Mode lieben.

Gladbecker Shoppingbummel: Die Gewinner gehen mit jeweils 500 Euro auf Einkaufstour in der Innenstadt

Leicht gemacht hat sich die Jury die Entscheidung nicht, wer in diesem Jahr, ausgestattet mit jeweils 500 Euro, auf Shoppingtour durch Gladbecks Geschäfte in der Innenstadt gehen darf. Doch letztendlich fiel die Wahl auf Tochter Sandra Pietsch (42) und Mama Heidelore – Heidi – Wagner. „Wir freuen uns auf jeden Fall auf einen richtig tollen Mädelstag“, sagt Sandra Pietsch. Sie wohnt mit Ehemann, Sohn und Tochter in Gladbeck. Mama Heidi lebt in Datteln. Dort hat sie auch viele Jahre als Briefträgerin gearbeitet, mittlerweile ist sie Rentnerin. „In Datteln“, sagt Tochter Sandra, „kennt sie aber immer noch fast jeder. Und die Tatsache, dass wir als Mutter-Tochter-Duo den Shoppingbummel in Gladbeck gewonnen haben, hat da natürlich auch schon die Runde gemacht.“

Lesen Sie auch

Beide – sowohl Mutter als auch Tochter – sind absolute Familienmenschen. „Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, telefonieren mindestens alle zwei, drei Tage miteinander, fahren gemeinsam in den Urlaub und machen auch in der Freizeit viel zusammen“, erzählt Sandra Pietsch. Und: Beide haben ein großes Herz für Hunde. Bei Heidi Wagner und ihrem Mann lebt Mopsdame Holly, deren Bruder Piet und Mops-Oldie Daisy gehören zum Pietsch-“Rudel“. Und natürlich fahren die Vierbeiner auch mit in den Urlaub, der in den Herbstferien ansteht. Es geht an die dänische Grenze, erzählt Sandra Pietsch.

Stylingberaterin und Citymanagerin Katja Krischel begleitet das Mutter-Tochter-Duo

Wer darf in diesem Jahr auf Shoppingtour gehen? Die Jury – bestehend aus Katrin Walger-Stolle (WAZ Gladbeck), Katja Krischel (Citymanagement), Jennifer Klein-Ridder (Fotografin), Svenja Glathe (Schuh Grosse-Kreul), Thomas Ferdinand (Wirtschaftsförderung) und Nicole Gruschinski (Lebensart) – hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Wie passend, dass Mutter und Tochter kurz vor dem Start in die Ferien jetzt auch noch gemeinsam ihrer Garderobe neue Outfits hinzufügen können. Wie immer wird Citymanagerin Katja Krischel als Stylingberaterin den Shoppingbummel begleiten, Tipps geben und in Sachen Mode und Typveränderung beraten.

Heide Wagner trägt vor allem Kleider. „Jetzt hätte sie gerne einen Hosenanzug. Es wäre toll, wenn wir etwas Passendes für sie finden würden“, sagt Sandra Pietsch. Außerdem sei ihre Mutter auch noch nie professionell geschminkt worden. „Darauf freut sie sich deshalb am kommenden Freitag ganz besonders. Und wenn’s dazu dann auch noch Tipps gibt, die sie zuhause selber umsetzen kann, wäre das perfekt.“

Ein bisschen mehr Farbe fürs Outfit

Gemeinsame Urlaube, Freizeitaktivitäten: Heidi Wagner und Tochter Sandra Pietsch sind absolute Familienmenschen, unternehmen ganz viel gemeinsam, so zum Beispiel auch Wandertouren in Österreich. Foto: Sandra Pietsch

Sandra Pietsch möchte ihrem Outfit gern ein wenig mehr Farbe verleihen. Sie trägt gerne Schwarz, kombiniert häufig Hose und Oberteil mit einer lässigen Strickjacke. Ihrem Style nun auch mal eine etwas andere Richtung zu verleihen, darauf freut sich die 42-Jährige sehr. „Ich bin gespannt auf die Beratung!“

„Vielleicht gehen wir ja mal ein bisschen in Richtung Trendfarbe Grün“, gibt Stylistin Katja Krischel schon ein wenig die Richtung vor. Auf jeden Fall soll’s aber ein Herbstoutfit werden. Auch Krischel freut sich sehr auf das Shoppingerlebnis mit Mutter und Tochter. „Wir haben schon zwei Telefonate geführt, und die beiden machen ein super-harmonischen Eindruck miteinander und sind zudem auch beide richtig gut drauf!“

Nach dem Shoppingbummel findet wieder eine Party bei Entdeckerweine statt

Ihren Shoppingtag haben Mutter und Tochter auch schon genau durchgeplant. Für die Hunde ist eine Betreuung organisiert. Die Kinder von Sandra Pietsch sind in der Schule, so wie immer. „Und ich werde meine Mama morgens in Datteln abholen“, erklärt die Tochter. Dann kann der Bummel durch die Geschäfte starten. Zur schon traditionellen Party im Anschluss an den „Shoppingbummel mit Herz“ – die geht wieder im Entdeckerweine-Lokal von Martin Volmer über die Bühne – stoßen dann auch noch die Familien des Shopping-Duos hinzu. So ist dann auch sichergestellt, dass Mama Heide gut zurück nach Datteln kommt – und mit Tochter Sandra zum krönenden Abschluss des Tages mit einem Glas Wein anstoßen kann. „Das“, sagt Sandra Pietsch und lacht, „macht unseren Mädelstag dann nämlich so richtig perfekt!“

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck