Seniorin in Gladbeck überfallen: Täter kam mit dem Fahrrad

Die Polizei sucht einen Mann, der einer Gladbeckerin (73) am Freitagvormittag an der Vehrenbergstraße die Handtasche geraubt hat.

Gladbeck. Ein Unbekannter hat einer Seniorin die Handtasche geraubt. Die Frau war mit dem Rad unterwegs, der Räuber ebenfalls. Er zwang sein Opfer vom Rad.

Ein unbekannter Mann hat am Freitagvormittag eine 73-jährige Gladbeckerin überfallen. Die Tat geschah gegen 10.30 Uhr auf einem Weg in dem kleinen Park an der Vehrenbergstraße, so die Polizei.

Die Seniorin war dort mit ihrem Fahrrad unterwegs. In Höhe des Spielplatzes behinderte ein unbekannter Fahrradfahrer die Frau am Weiterfahren und zwang sie gewaltsam vom Fahrrad. Dann raubte der Täter ihr die Handtasche und ergriff anschließend die Flucht.

Laut Täterbeschreibung ist der Mann ca 25 Jahre alt und schlank. Er war komplett schwarz gekleidet, trug eine Mütze und einen Schal als Mundschutz. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

