Senioren beschenken – ganz einfach mit dem Wunschbaum

Gladbeck. Die Caritas und die WAZ haben Weihnachtsbäume mit den Wünschen Gladbecker Senioren aufgestellt. Anderswo gibt es auch Wunschbäume für Kinder.

Ein Blumenstrauß. Selbstgebackene Plätzchen. Zwei Sixpacks Pils. Das klingt nach einem schönen Abend, oder eben nach der Wunschbaumaktion der Caritas und der WAZ. Zum vierten Mal sollen die Wunschbäume Seniorinnen und Senioren die Weihnachtszeit versüßen, das Prinzip ist ganz einfach: In zwei Gladbecker Apotheken stehen Weihnachtsbäume mit Zettelchen an den Ästen. Senioren, die von der Caritas ambulant gepflegt werden, haben darauf ihre Weihnachtswünsche notiert. Wer mitmachen möchte, nimmt sich einen Zettel, erfüllt den Wunsch – zumindest bis zu einem Wert von 20 Euro – und bringt das unverpackte Präsent in einer Geschenktüte zurück in die Apotheke. Ab sofort und bis zum 12. Dezember haben die Gladbecker Zeit, mitzumachen.

Für Körper und Seele: Apotheker Tobias Petri, Caritasvorstand Wieland Kleinheisterkamp und Annegret Knubben (v.l.) von der Caritas mit dem Wunschbaum der Caritas und der WAZ in der Butendorfer Apotheke. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

78 dieser Zettel hängen, wie in den vergangenen Jahren, in der Punkt-Apotheke auf der Hochstraße. Erstmals mit dabei ist die Butendorfer Apotheke Petri an der Horster Straße 137. Annegret Knubben von der Caritas und Apothekeninhaber Tobias Petri sind am Freitag gerade fertig geworden mit dem Behang des Tannenbaums und schauen auf ihr vollendetes Werk. „Im vergangenen Jahr wurden alle Wünsche erfüllt“, erinnert sich Knubben, „wir hoffen natürlich, dass das dieses Jahr wieder genau so wird.“

Wünsche Gladbecker Senioren: Blumensträuße, Plätzchen, Weinbrand

Die Wünsche am Baum sind so bunt und vielfältig wie die Medikamente in den Regalen drumherum, ein paar Favoriten zeigen sich aber hüben wir drüben. Am Tresen der Apotheke wünschen sich die Leute vor allem Hustensaft und Nasenspray, die Rentner am Baum hoffen dagegen öfter mal auf einen neuen Schlafanzug und auf Süßigkeiten.

Wunschbaum Nummer Zwei: Annegret Knubben, Oliver Beck von der Punkt-Apotheke und Wieland Kleinheisterkamp (v.l.) mit dem Wunschbaum für Senioren der Caritas und der WAZ. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Ausreißer finden sich am ewiggrünen Nadelbaum aber genauso. Elsbeth zum Beispiel hätte gerne einen Blumenstrauß, Achim würde sich über Plätzchen oder ganz generell über Süßigkeiten freuen. Franz geht indes einen ganz anderen Weg und möchte quasi über sich andere beschenken lassen: Er wünscht sich „eine Spende für Kinder.“ Dass die Feiertage durchaus ein alkoholgeschwängertes Fest sein kann, schlägt sich dann aber auch am Wunschbaum nieder. Ein Senior hofft auf eine Flasche Weinbrand, ein anderer auf Schokolade und eben die zwei Sixpacks Pils. Einen anderen Gladbecker verlangt es wohl nach ein bisschen Nervenkitzel, dafür spräche zumindest sein Wunsch nach Rubbellosen. Und Gerhard geht die Sache ganz pragmatisch an und möchte „irgendetwas von Schalke“.

Lesen Sie auch:

>> ANDERE WUNSCHBÄUME IN GLADBECK

Auch anderswo in Gladbeck sollen Wunschbäume Menschen zu Weihnachten eine Freude machen.

Seit dem 15. November stehen in den Geschäften „Sandra Beckmann Haarexperten“, Art of Flowers und Optik Rodewald Wunschbäume mit über 200 Zetteln von Kindern, deren Familien zu Weihnachten nicht so viele Geschenke unter den Baum legen können.

und Wunschbäume mit über 200 Zetteln von Kindern, deren Familien zu Weihnachten nicht so viele Geschenke unter den Baum legen können. Bis zum 15. Dezember können die Geschenke in den Geschäften abgegeben werden, dann werden sie über das Jugendamt an die Kinder verteilt.

können die Geschenke in den Geschäften abgegeben werden, dann werden sie über das Jugendamt an die Kinder verteilt. Eine dritte Wunschbaumaktion findet im Café Luis , Bestattungshaus Gomulski und „LiKi“ statt. Dort haben Kinder ihre Wünsche im Wert von bis zu 30 Euro auf die Zettelchen geschrieben.

, und statt. Dort haben Kinder ihre Wünsche im Wert von bis zu 30 Euro auf die Zettelchen geschrieben. Wer einen Wunsch erfüllt hat, kann das Geschenk verpackt und mit dem Zettel beklebt einfach zurück ins Geschäft bringen. Am Donnerstag, 21. Dezember, werden die Geschenke zwischen 13 und 18 Uhr im „LiKi“ an die Kinder ausgegeben.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck