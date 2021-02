Senior (80) stirbt nach einem Verkehrsunfall in Gladbeck

Gladbeck/Bottrop. Auf der Kirchhellener Straße in Gladbeck war ein Bottroper mit einem anderen Wagen kollidiert. Der Mann erlag seinen Verletzungen.

Drei Wochen nach einem schweren Verkehrsunfall in Gladbeck auf der Kirchhellener Straße ist ein 80-Jähriger gestorben. Der Mann aus Bottrop erlag nach Polizei-Angaben am vergangenen Wochenende seinen Verletzungen.

Der Senior war am 16. Januar auf der Kirchhellener Straße unterwegs und in einer langgezogenen Kurve, in der Nähe der A31-Auffahrten, frontal mit einer entgegenkommenden Autofahrerin zusammengestoßen. Der 80-Jährige, die 26-jährige Frau aus Gelsenkirchen sowie ihr Säugling, der mit im Auto war, mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall war nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro entstanden.

