Sendezeit

Die Folge 3 von „No Body is perfect“ mit dem Gladbecker Francis Jaschek geht am Montag, 27. Januar, in Sat.1 auf Sendung. Beginn: 20.15 Uhr.

Die vier Coaches sind: Sex- und Beziehungsexpertin Paula Lambert, Tanzpädagogin Sandra Wurster, Plus-Size-Model Daniel Schneider sowie Fotografin, Curvy-Model und Body-Positivity-Aktivistin Silvana Denker.

Der Sender verweist auf eine repräsentative Umfrage von Forsa im Auftrag von Sat.1 mit 2000 Männern und Frauen ab 16 Jahren. Demnach sei jeder fünfte Deutsche unglücklich mit seinem Aussehen. Jede dritte Frau könne sich sogar vorstellen, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen.

„Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass sich die Lebenszufriedenheit und das Selbstwertgefühl eines Menschen steigern, wenn er sich durchschnittliche, nackte Körper anschaut und selbst mehr Zeit mit seinem eigenen nackten Körper verbringt“, heißt es.