SEK nimmt beim Einsatz in Zweckel einen 23-Jährigen fest

Die Polizei nahm bei ihrem Einsatz am Freitag in Zweckel einen 23-jährigen Gladbecker fest, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Gladbeck. Bei dem SEK-Einsatz in Zweckel nahm die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Gladbecker fest. Die bei ihm vermutete Schusswaffe fand sie nicht.

Bei dem SEK-Einsatz am Freitagnachmittag am Scheideweg in Gladbeck-Zweckel hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten 23-jährigen Gladbecker festgenommen. Die bei ihm vermutete Schusswaffe fanden die Polizeikräfte bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung allerdings nicht.

Der Einsatz der SEK-Einheit mit mehreren Einsatzfahrzeugen hatte am Freitag in Zweckel für Aufsehen erfolgt. Am Montag nun bestätigte die Polizei in Recklinghausen die Festnahme.

Die Polizei hält sich mit Detailinformationen weiter zurück

Warum der 23-Jährige, der sich nach wie vor in Untersuchungshaft befindet, festgenommen wurde, wollte Polizeisprecher Andreas Wilming-Weber mit Hinweis auf das noch laufende Ermittlungsverfahren nicht sagen. Die weiteren Ermittlungen würden, so der Sprecher, in Gladbeck und Umgebung laufen.

In der Wohnung konnte die Polizei, wie sie bestätigte, „weitere Beweismittel“ sicher stellen, ohne genau zu erläutern, worum es sich handelte.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!