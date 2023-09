Seepferdchen: Gladbecker SV 13 bietet Schwimmkurse für Kids

In den Herbstferien bietet der Gladbecker SV 13 wieder Schwimmkurse für Kinder ab fünf Jahren an.

Gladbeck. In den Herbstferien bietet der Gladbecker Schwimmverein Kindern wieder die Möglichkeit, das Seepferdchen zu machen. Warum das so wichtig ist.

Kinder sollten richtig schwimmen können, das ist immens wichtig – und kann im Ernstfall lebensrettend sein. Der Gladbecker SV 13 bietet auch in diesen Herbstferien wieder die Möglichkeit, dass Kinder ab fünf Jahren ihr Seepferdchen-Abzeichen machen können.

„Uns im Verein ist es wichtig, möglichst vielen Kindern das Schwimmen beizubringen und auch im Nachgang auf den Schwimmsport in all seinen Facetten aufmerksam zu machen“, erklärt Ralf Buttler, Leiter der Schwimmschule vom Schwimmverein Gladbeck 1913 e.V.. Man habe beim SV 13 festgestellt, dass viele Kinder erst sehr spät schwimmen lernen. Deshalb nun der Appell an die Eltern, dem Nachwuchs doch die Möglichkeit zu geben, das Seepferdchen-Abzeichen zu machen. So bekommen die Kinder „eine erste Sicherheit im Wasser“.

Der Fokus in den Herbstferien liegt beim SV 13 auf dem „Anfängerschwimmern“ für Jungen und Mädchen ab fünf Jahren, wobei die Kinder mit dem Element Wasser aber schon vertraut sein sollten. In der Zeit vom 2. bis zum 14. Oktober bietet der Verein vier Crash-Kurse an. An jedem Tag lernen die Kinder in einer 45-minütigen Kurseinheit die Grundlagen des Schwimmens und werden kindgerecht an das freie Schwimmen herangeführt.

Die Kurse starten täglich um 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.20 Uhr und 17.10 Uhr. Die Kosten für den Intensiv-Kurs mit neun Schwimmunterrichtsstunden liegen bei 90 Euro. Der Schwimmverein bietet auch durchgängig Schwimmkurse im Nachmittag- und Abendbereich für kleine, werdende Seepferdchen an, und auch die Folgeabzeichen Bronze, Silber und Gold können im Nachgang noch erworben werden. Anmeldung werden direkt vom Schwimmtrainer entgegen genommen per Mail oder WhatsApp an Ralf Buttler, r.buttler@SV13.de oder telefonisch unter 0172 / 36 86 722.

