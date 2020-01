Über 400 Schultornister werden auf der Schulranzen-Messe am Samstag in der Sparkasse präsentiert.

Gladbeck. Die Sparkasse Gladbeck veranstaltet eine Messe für zukünftige Erstklässler. Es geht um die Wahl des richtigen Schultornisters - und vieles mehr.

Schulranzen-Messe: Alles dreht sich um die Einschulung

Als Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Schultornister veranstaltet die Sparkasse am Samstag, 18. Januar, die nächste Schulranzen-Messe. In der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr ist die Kundenhalle an der Friedrich-Ebert-Straße 2 für alle zukünftigen Erstklässler und ihre Angehörigen geöffnet.

Die Sparkasse bietet den Eltern und Kindern die Möglichkeit, sich in Ruhe mit dem Thema Einschulung zu befassen. Über 400 Ranzen präsentieren die Mitarbeiter von „Pro Büro und Kopier“ und beraten die kleinen und großen Besucher. Die Tornister können getestet werden, und für viele Schulranzen wird ein Rabatt angeboten.

Es gibt noch weitere Angebote rund um den Schulstart

Es gibt aber auch noch andere Angebote rund um den Schulstart: Eine Ernährungsberaterin informiert die Besucher über das Thema „Gesunde Ernährung“ von Schulkindern. Die Verkehrswacht gibt Hilfestellungen für den sicheren Schulweg. Einen Haltungs- und Traglasten-Check bieten zudem Physiotherapeuten von „Mathias Schipper Gesundheit und Sport“ an.

Unter dem Motto „Lesen macht Spaß“ finden die zukünftigen i-Dötzchen am Stand der Stadtbücherei eine große Auswahl an Bilderbüchern, Vorlesebüchern und Büchern für das erste Lesen. Natürlich umfasst das Angebot auch Bücher mit Anregungen zur Gestaltung von individuellen Schultüten. Alle Bücher können vor Ort ausgeliehen werden. Wer noch keinen Leseausweis besitzt, kann sich noch am selben Tag im Service der Stadtbücherei seinen eigenen (kostenlosen) Kinderausweis ausstellen lassen. Und speziell für die Eltern gibt’s einen Gutschein für einen ‚Schnupperausweis‘. Damit können auch sie drei Monate kostenlos das Angebot der Stadtbücherei testen.

Die Mitarbeiter der Sparkasse Gladbeck geben Tipps zum Thema „KNAX“ und rund ums erste Taschengeld, für Spaß und Unterhaltung sorgt Clownzauberer Wasko. Er zaubert und bastelt Tiere und Figuren aus Luftballons. Der Eintritt ist frei.