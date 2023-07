Schulen & Kitas: In den Ferien gibt’s viele Baustellen

Gladbeck. Die Stadt Gladbeck nutzt die Ferien, um in Schulen und anderen Immobilien unterschiedliche Bauarbeiten durchzuführen. Einige stehen noch an.

Die schulfreie Zeit in den Ferien nutzt die Stadtverwaltung Gladbeck wie in den Vorjahren, um Bauprojekte und Sanierungsarbeitenin und an Schulen sowie weiteren Immobilien umzusetzen. Einige Maßnahmen sind abgeschlossen, andere beginnen.

„Insgesamt haben die beauftragten Arbeiten ein Gesamtvolumen von 12,6 Millionen Euro in den Schulen. Hinzu kommen 795.000 Euro in Kitas und anderen Gebäuden“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Umbau der Gladbecker Regenbogenschule schlägt mit 2,4 Millionen Euro zu Buche

So läuft der Umbau der Regenbogenschule für insgesamt 2,4 Millionen Euro, der Anfang 2024 abgeschlossen sein soll. Gleiches gilt für die Wilhelmschule. Deren Umbau hat einen Kostenrahmen von 3,3 Millionen Euro. Die OGS-Erweiterung der Lambertischule soll ebenfalls im Frühjahr 2024 ausgeführt sein. Kostenpunkt: 6,7 Millionen Euro.

Hinzu kommen kleinere Maßnahmen, die zum Ende der Sommerferien beendet sein sollen. So startete am Riesener-Gymnasium „Phase 1 – Zusammenrücken“, die mit 60.000 Euro zu Buche schlägt. 22.000 Euro fließen in die Mosaikschule. Dort werden die Böden im Treppenhaus und in einigen Klassenräumen erneuert.

Für die Werner-von-Siemens-Realschule stehen Malerarbeiten an. Außerdem auf der To-do-Liste: eine Blendschutz-Folierung an den Fenstern. Einkalkuliert sind 10.000 Euro.

Einige Klassenräume der Anne-Frank- und der Erich-Kästner-Realschule erhalten ebenfalls einen neuen Anstrich (insgesamt 9000 Euro). Für insgesamt 70.000 Euro sollen an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule und der Pestalozzischule Malerarbeiten erfolgen.

Die Pestalozzischule erhält am Teilstandort Woorthstraße einen neuen Sporthallenboden. Für diese Arbeiten sind 60.000 Euro veranschlagt. „Weitere Baumaßnahmen wurden in der Kita Hermannstraße im Zuge der Erneuerung der Oberböden sowie Malerarbeiten (25.000 Euro) und der Kita Frochtwinkel (Sanierung eines Wasserschadens: 35.000 Euro) durchgeführt. Sie sollen bis Ende der Ferien abgeschlossen sein“, heißt es aus dem Rathaus.

Die Kita Wiesenstraße wird bis Ende 2023 um drei Gruppenräume erweitert und im Bestand saniert. Kosten: 700.000 Euro. Zudem erhält das Feuerwehr Gerätehaus Rentfort/Zweckel für 35.000 Euro einen neuen Fassadenanstrich.

