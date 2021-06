Die Abiturienten der der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule stellten sich am Freitag zum Gruppenfoto auf.

Abitur Schüler bestanden das Abitur an Gladbecker Gesamtschule

Gladbeck. 32 Abiturientinnen und Abiturienten der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule feiern ihren Abschluss und freuen sich über ihre Zeugnisse – trotz Corona.

Trotz Corona, Homeschooling und Wechselunterricht – auch in diesem Jahr wurden Prüfungen gemacht und das Abitur erreicht. Wie Schülerinnen und Schüler der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule in Gladbeck, die am Freitag ihren Abschluss feierten.

Ihr Reifezeugnis erhielten: Arjanisa Mehmeti, Hani Ahmad, Dania Alades, Abderrahim Atmani, Janine Beclour, Hanan Ben Bakir, Alina Berisha, Salih Bulut, Cansu Cindoruk, Meryem Dombayci, Sarah El-Sousi, Beyza Eren, Ishak Erol, Sare Erol, Ilyas-Can Güler, Martina Homa, Cora Hörtemöller, Julie Kaminski, Selin Karaman, Tamara Kleine-Möllhoff, Tom Joel Koslowski, Niklas Kuhl, Fabian Offel, Dennis Öztas, Lara Preuß, Giuliano Sacco, Niklas Schramm, Leonora Spahiu, Zeynep Süner, Marvin Tran, Martin Warneke und Melissa Wartenberg.

