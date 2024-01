Schüchternes Katzen-Duo möchte gern zusammenbleiben

Gladbeck Die Gladbecker Tierhilfe sucht ein Zuhause für Katzenmutter Moppi und ihre Tochter Motte. Wer die beiden aufnehmen möchte, sollte das wissen.

Das Team der Gladbecker Tierhilfe sucht liebe Menschen, die einem Katzenpärchen – Mutter und Tochter – ein Zuhause geben möchten.

Die Katzenmutter Moppi haben die Tierschützer gemeinsam mit ihren Kitten vor einiger Zeit gesichert. Jetzt wäre es schön, wenn die Katzenmama gemeinsam mit Tochter Motte vermittelt werden könnte.

Katzenkind Motte sollte möglichst gemeinsam mit ihrere Mutter vermittelt werden. Foto: WAZ

Die beiden europäischen Kurzhaar-Katzen, so die Ehrenamtler, sind noch relativ schüchtern und „wünschen sich daher geduldige und verständnisvolle Menschen“, am besten mit Katzenerfahrung. In ihrem neuen Zuhause, so die Gladbecker Tierschützer, sollte es zumindest einen gesicherten Balkon geben.

Weitere Informationen zu den Vermittlungsbedingungen finden Interessierte auf www.tierhilfe-ral.de/Katzenvermittlung/, wer das Katzen-Duo bei sich aufnehmen möchte, kann sich gerne unter kroening@tierhilfe-ral.de oder info@tierhilfe-ral.de melden.

