Schubkarrenumzug mit Typisierungsaktion für krebskranken Max

Gladbeck. Die Zeit wird knapp. Max (6) aus Gladbeck sucht weiter einen Stammzellen-Spender. DRK bietet eine Typisierungsaktion beim Schubkarrenumzug an.

Beim Schubkarrenumzug am Sonntag lässt sich mit einem guten Gewissen noch fröhlicher feiern. Denn alle Jecken haben Gelegenheit, den krebskranken Max (6) zu unterstützen. Das DRK hat kurzfristig eine Gelegenheit zur Typisierung organisiert. Schnelle Hilfe, nachdem jetzt bekannt wurde, dass der gefundene Stammzellen-Spender überraschend abgesprungen ist.

Mama Anna Beutler hofft, dass viele Zugbesucher und auch alle sonstigen hilfsbereiten Gladbecker mitmachen, denn die Zeit wird knapp. Chemotherapien helfen dem jungen Gladbecker nicht, da die Krebszellen sich mit dem neuen Blut sofort wieder mitbilden. Die Typisierung sollte freilich vor dem Alkoholgenuss erfolgen, da ein Abstrich an der Mundschleimhaut erfolgt, der völlig schmerzlos ist.

Nach Südparkschule weitere Typisierung in Realschule am Kortenkamp

Der tapfere Max (6) und seine Mamma Anna Beutler hoffen, dass kurzfristig ein weiterer passender Stammzellen-Spender gefunden wird, um den kleinen Gladbecker vom Krebs zu retten. Foto: Anne Beutler

Das DRK baut zur Typisierung ein Zelt im Bereich des Startpunktes an der Südparkschule auf. Ab 11.15 Uhr kann dort bis 12.30 Uhr die Typisierung für das DKMS-Spenderregister erfolgen. Danach zieht das Hilfezelt zum Treffpunkt für die After-Zug-Party an der Erich-Kästner-Realschule am Kortenkamp um. Dort wird in der Aula bis 20 Uhr weiter typisiert.

Weitere Gelegenheit mitzuhelfen, einen passenden Spender für Max zu finden, besteht in der kommenden Woche bei den Stopps des DRK-Tafelmobils in den Stadtteilen. An den Haltepunkten wird ebenfalls das Typisierungszelt aufgebaut, jeweils von 14 bis 16 Uhr: Am Montag auf dem Braucker Markt, am Dienstag in Rentfort-Nord auf dem Parkplatz Ecke Gustav-Stresemann-Straße, am Mittwoch auf dem Marktplatz in der Stadtmitte und am Donnerstag auf dem Zweckler Markt.

