Schon wieder ein Einbruch in einen Gladbecker Kindergarten

Schon wieder sind Unbekannte in Gladbeckin einen Kindergarten eingedrungen. Nachdem die Polizei einen versuchten Einbruch in die KiTa St. Michael an der Goethestraße gemeldet hatte, hatten es Täter jetzt auf den Kindergarten „Kleine Welt“ an der Schwechater Straße abgesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Laut Bericht ereignete sich der Vorfall am Mittwoch (14. Juni) zwischen 17 Uhr und 19.45 Uhr. Unbekannte schlugen ein Fenster ein und betraten die Räume. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts erbeutet.

Anders sieht es bei einem weiteren Einbruch aus. Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (14./15. Juni) eine Akku-Schneidemaschine aus einem Container auf einem Baustellengelände an der Talstraße. Insgesamt wurden drei Container aufgebrochen.

